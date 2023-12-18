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Президент Сербии рассказал, чего ждет после выборов в парламент - РИА Новости, 18.12.2023
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03:41 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/serbiya-1916383413.html
Президент Сербии рассказал, чего ждет после выборов в парламент
Президент Сербии рассказал, чего ждет после выборов в парламент - РИА Новости, 18.12.2023
Президент Сербии рассказал, чего ждет после выборов в парламент
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по Косово и Метохии после выборов в парламент страны, РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:41
2023-12-18T03:41
в мире
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белград (город)
косово
александр вучич
милорад додик
андрия мандич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по Косово и Метохии после выборов в парламент страны, на которых побеждает коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП). В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии и муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Согласно последней информации избиркома, по результатам обработки 30,66% голосов коалиция Вучича набирает на выборах в парламент 50,84%. Вучич заявлял в избирательном штабе в ночь на понедельник, что коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Сербия не смеет останавливаться" получит абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 мандатов из 250. "Перед нами будет тяжелый период, мы должны будем разговаривать и продолжить наш европейский путь. Будут нелегкие переговоры и уступки с Приштиной, но всегда будем оберегать Косово и Метохию как часть территории Сербии", - заявил Вучич в штаб-квартире движения. На празднование победы на выборах с ним на сцену также вышли президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и председатель парламента Черногории Андрия Мандич, члены правительства и функционеры СПП. Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 2 537 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 50,84% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 18,81%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 7,31%. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html
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в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич, милорад додик, андрия мандич, евросоюз, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Косово, Александр Вучич, Милорад Додик, Андрия Мандич, Евросоюз, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Президент Сербии рассказал, чего ждет после выборов в парламент

Президент Сербии ждет продолжения пути в ЕС и нелегких переговоров по Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по Косово и Метохии после выборов в парламент страны, на которых побеждает коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП).
В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии и муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Согласно последней информации избиркома, по результатам обработки 30,66% голосов коалиция Вучича набирает на выборах в парламент 50,84%. Вучич заявлял в избирательном штабе в ночь на понедельник, что коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Сербия не смеет останавливаться" получит абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 мандатов из 250.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Процедура выборов в парламент Сербии
17 декабря, 09:12
"Перед нами будет тяжелый период, мы должны будем разговаривать и продолжить наш европейский путь. Будут нелегкие переговоры и уступки с Приштиной, но всегда будем оберегать Косово и Метохию как часть территории Сербии", - заявил Вучич в штаб-квартире движения.
На празднование победы на выборах с ним на сцену также вышли президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и председатель парламента Черногории Андрия Мандич, члены правительства и функционеры СПП.
Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 2 537 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 50,84% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 18,81%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 7,31%.
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
Президент Сербии Александр Вучич во время голосования на парламентских и местных выборах на избирательном участке в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии
17 декабря, 12:58
 
В миреСербияБелград (город)КосовоАлександр ВучичМилорад ДодикАндрия МандичЕвросоюзСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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