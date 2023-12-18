Президент Сербии рассказал, чего ждет после выборов в парламент
Президент Сербии ждет продолжения пути в ЕС и нелегких переговоров по Косово
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по Косово и Метохии после выборов в парламент страны, на которых побеждает коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП).
В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии и муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Согласно последней информации избиркома, по результатам обработки 30,66% голосов коалиция Вучича набирает на выборах в парламент 50,84%. Вучич заявлял в избирательном штабе в ночь на понедельник, что коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Сербия не смеет останавливаться" получит абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 мандатов из 250.
"Перед нами будет тяжелый период, мы должны будем разговаривать и продолжить наш европейский путь. Будут нелегкие переговоры и уступки с Приштиной, но всегда будем оберегать Косово и Метохию как часть территории Сербии", - заявил Вучич в штаб-квартире движения.
На празднование победы на выборах с ним на сцену также вышли президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и председатель парламента Черногории Андрия Мандич, члены правительства и функционеры СПП.
Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 2 537 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 50,84% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 18,81%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 7,31%.
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.