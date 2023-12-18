https://ria.ru/20231218/serbiya-1916383413.html

Президент Сербии рассказал, чего ждет после выборов в парламент

Президент Сербии рассказал, чего ждет после выборов в парламент - РИА Новости, 18.12.2023

Президент Сербии рассказал, чего ждет после выборов в парламент

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по Косово и Метохии после выборов в парламент страны, РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:41

2023-12-18T03:41

2023-12-18T03:41

в мире

сербия

белград (город)

косово

александр вучич

милорад додик

андрия мандич

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по Косово и Метохии после выборов в парламент страны, на которых побеждает коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП). В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии и муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Согласно последней информации избиркома, по результатам обработки 30,66% голосов коалиция Вучича набирает на выборах в парламент 50,84%. Вучич заявлял в избирательном штабе в ночь на понедельник, что коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Сербия не смеет останавливаться" получит абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 мандатов из 250. "Перед нами будет тяжелый период, мы должны будем разговаривать и продолжить наш европейский путь. Будут нелегкие переговоры и уступки с Приштиной, но всегда будем оберегать Косово и Метохию как часть территории Сербии", - заявил Вучич в штаб-квартире движения. На празднование победы на выборах с ним на сцену также вышли президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и председатель парламента Черногории Андрия Мандич, члены правительства и функционеры СПП. Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 2 537 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 50,84% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 18,81%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 7,31%. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916295717.html

сербия

белград (город)

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич, милорад додик, андрия мандич, евросоюз, сербская прогрессивная партия (спп)