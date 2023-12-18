https://ria.ru/20231218/serbiya-1916382772.html
Блок Вучича лидирует на выборах после обработки половины бюллетеней
Блок Вучича лидирует на выборах после обработки половины бюллетеней - РИА Новости, 18.12.2023
Блок Вучича лидирует на выборах после обработки половины бюллетеней
Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича набирает на парламентских выборах 49,84 процента голосов, сообщил избирком... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:21
2023-12-18T03:21
2023-12-18T09:15
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БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича набирает на парламентских выборах 49,84 процента голосов, сообщил избирком после подсчета 50,41 процента бюллетеней.По данным с 4171 из 8273 участков, главный конкурент лидеров, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" получает 20,14 процента.На третьем месте идет входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, у нее 7,1 процента.В воскресенье, 17 декабря, прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина.В ночь после выборов президент Александр Вучич выразил уверенность, что его политическая сила получит абсолютное большинство в парламенте. Он добавил, что ожидает продолжения движения Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии.Праздновать победу на выборах вместе с Вучичем на сцену в избирательном штабе вышли президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и председатель парламента Черногории Андрия Мандич, члены правительства и функционеры СПП.Всего в выборах участвуют 18 блоков и партий, на 250 мест в Скупщине претендуют более 2,8 тысячи кандидатов. Чтобы войти в парламент, требуется преодолеть барьер в три процента голосов. По закону избирком Сербии должен огласить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков. На формирование нового созыва парламента отводится 30 дней.
https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html
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в мире, сербия, сербская прогрессивная партия (спп), белград (город), александр вучич, ивица дачич, милорад додик, евросоюз
В мире, Сербия, Сербская прогрессивная партия (СПП), Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Милорад Додик, Евросоюз
Блок Вучича лидирует на выборах после обработки половины бюллетеней
Коалиция правящей партии в Сербии набирает 49,84%, подсчитано 50,41% голосов
БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича набирает на парламентских выборах 49,84 процента голосов, сообщил избирком после подсчета 50,41 процента бюллетеней.
По данным с 4171 из 8273 участков, главный конкурент лидеров, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" получает 20,14 процента.
На третьем месте идет входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, у нее 7,1 процента.
В воскресенье, 17 декабря, прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина.
Процедура выборов в парламент Сербии
В ночь после выборов президент Александр Вучич выразил уверенность, что его политическая сила получит абсолютное большинство в парламенте. Он добавил, что ожидает продолжения движения Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии.
Праздновать победу на выборах вместе с Вучичем на сцену в избирательном штабе вышли президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и председатель парламента Черногории Андрия Мандич, члены правительства и функционеры СПП.
Всего в выборах участвуют 18 блоков и партий, на 250 мест в Скупщине претендуют более 2,8 тысячи кандидатов. Чтобы войти в парламент, требуется преодолеть барьер в три процента голосов.
По закону избирком Сербии должен огласить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков. На формирование нового созыва парламента отводится 30 дней.
Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии