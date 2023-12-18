https://ria.ru/20231218/serbiya-1916376011.html
Вучич заявил, что коалиция правящей партии получит большинство в парламенте
Вучич заявил, что коалиция правящей партии получит большинство в парламенте - РИА Новости, 18.12.2023
Вучич заявил, что коалиция правящей партии получит большинство в парламенте
Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича, лидирующая на выборах, будет иметь абсолютное большинство в парламенте,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T00:37
2023-12-18T00:37
2023-12-18T00:49
в мире
сербия
сербская прогрессивная партия (спп)
белград (город)
александр вучич
ивица дачич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781676219_0:0:2389:1345_1920x0_80_0_0_4786b935f5a345c84029325efe963509.jpg
БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича, лидирующая на выборах, будет иметь абсолютное большинство в парламенте, заявил сам Вучич в избирательном штабе.В воскресенье прошли внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина."Получим ли 128, 129 или 130 (из всего 250 - ред.) мандатов, результат этих выборов в том, что коалиция "Сербия не смеет останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте", - заявил Вучич в штаб-квартире движения.Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 691 из 8273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 53,81% поддержки.На втором месте их главные конкуренты - прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 14,46%.На третьем - входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 8,17%.По закону, избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом.РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html
https://ria.ru/20231217/serbiya-1916295717.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781676219_0:0:2283:1712_1920x0_80_0_0_dcf6d3f89b7023f3bf85d21d98fc2765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, сербская прогрессивная партия (спп), белград (город), александр вучич, ивица дачич
В мире, Сербия, Сербская прогрессивная партия (СПП), Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич
Вучич заявил, что коалиция правящей партии получит большинство в парламенте
Вучич: лидирующая на выборах правящая коалиция получит абсолютное большинство
БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича, лидирующая на выборах, будет иметь абсолютное большинство в парламенте, заявил сам Вучич в избирательном штабе.
В воскресенье прошли внеочередные выборы в скупщину Сербии
, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград
, а также в автономном крае Воеводина.
Процедура выборов в парламент Сербии
"Получим ли 128, 129 или 130 (из всего 250 - ред.) мандатов, результат этих выборов в том, что коалиция "Сербия не смеет останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте", - заявил Вучич в штаб-квартире движения.
Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 691 из 8273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 53,81% поддержки.
На втором месте их главные конкуренты - прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 14,46%.
На третьем - входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича
с партнерами, она получает 8,17%.
По закону, избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом.
РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии