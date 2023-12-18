https://ria.ru/20231218/serbiya-1916376011.html

Вучич заявил, что коалиция правящей партии получит большинство в парламенте

Вучич заявил, что коалиция правящей партии получит большинство в парламенте - РИА Новости, 18.12.2023

Вучич заявил, что коалиция правящей партии получит большинство в парламенте

Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича, лидирующая на выборах, будет иметь абсолютное большинство в парламенте,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T00:37

2023-12-18T00:37

2023-12-18T00:49

в мире

сербия

сербская прогрессивная партия (спп)

белград (город)

александр вучич

ивица дачич

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БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича, лидирующая на выборах, будет иметь абсолютное большинство в парламенте, заявил сам Вучич в избирательном штабе.В воскресенье прошли внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина."Получим ли 128, 129 или 130 (из всего 250 - ред.) мандатов, результат этих выборов в том, что коалиция "Сербия не смеет останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте", - заявил Вучич в штаб-квартире движения.Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 691 из 8273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 53,81% поддержки.На втором месте их главные конкуренты - прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 14,46%.На третьем - входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 8,17%.По закону, избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом.РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916295717.html

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в мире, сербия, сербская прогрессивная партия (спп), белград (город), александр вучич, ивица дачич