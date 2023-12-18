https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916609711.html

ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен

ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен

Евросоюз освободил проект "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 года, говорится в сообщении, размещенном в "Официальном журнале ЕС" с... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T23:35

2023-12-18T23:35

2023-12-18T23:35

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россия

япония

сша

владимир путин

сахалин-2

евросоюз

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евросоюз освободил проект "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 года, говорится в сообщении, размещенном в "Официальном журнале ЕС" с соответствующими нормативными актами. "Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, имеющие важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения… Решение продлевает действие исключения, предусмотренного в отношении расположенного в России проекта "Сахалин-2", до 28 июня 2024 года для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии", – говорится в сообщении. ЕС вывел из-под санкций поставку нефти с "Сахалина-2" в Японию рамках восьмого санкционного пакета в октябре 2022 года. Сначала исключение из-под ограничений действовало с 5 декабря 2022 года до 5 июня 2023 года, однако затем было продлено – до 31 марта 2024 года. США также исключили из санкций поставку нефти с проекта в Японию, в последний раз – тоже до 28 июня 2024 года. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Президент России Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, заменен на новое, российское юрлицо – ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В апреле правительство одобрило продажу доли Shell "Новатэку". Крупнейший участник общества – "Газпром" с долей 50%. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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экономика, россия, япония, сша, владимир путин, сахалин-2, евросоюз