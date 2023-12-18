Рейтинг@Mail.ru
ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916609711.html
ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен
ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен
Евросоюз освободил проект "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 года, говорится в сообщении, размещенном в "Официальном журнале ЕС" с... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:35
2023-12-18T23:35
экономика
россия
япония
сша
владимир путин
сахалин-2
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819975725_0:386:2047:1537_1920x0_80_0_0_e47a9db773fd7671b138c049e79c8691.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евросоюз освободил проект "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 года, говорится в сообщении, размещенном в "Официальном журнале ЕС" с соответствующими нормативными актами. "Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, имеющие важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения… Решение продлевает действие исключения, предусмотренного в отношении расположенного в России проекта "Сахалин-2", до 28 июня 2024 года для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии", – говорится в сообщении. ЕС вывел из-под санкций поставку нефти с "Сахалина-2" в Японию рамках восьмого санкционного пакета в октябре 2022 года. Сначала исключение из-под ограничений действовало с 5 декабря 2022 года до 5 июня 2023 года, однако затем было продлено – до 31 марта 2024 года. США также исключили из санкций поставку нефти с проекта в Японию, в последний раз – тоже до 28 июня 2024 года. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Президент России Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, заменен на новое, российское юрлицо – ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В апреле правительство одобрило продажу доли Shell "Новатэку". Крупнейший участник общества – "Газпром" с долей 50%. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
россия
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819975725_0:349:2047:1884_1920x0_80_0_0_7f7a643141430823eff34f6d5fd18ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, япония, сша, владимир путин, сахалин-2, евросоюз
Экономика, Россия, Япония, США, Владимир Путин, Сахалин-2, Евросоюз
ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен

ЕС освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 г

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНаземная буровая установка
Наземная буровая установка - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Наземная буровая установка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евросоюз освободил проект "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 года, говорится в сообщении, размещенном в "Официальном журнале ЕС" с соответствующими нормативными актами.
"Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, имеющие важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения… Решение продлевает действие исключения, предусмотренного в отношении расположенного в России проекта "Сахалин-2", до 28 июня 2024 года для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии", – говорится в сообщении.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее
17 ноября, 08:00
ЕС вывел из-под санкций поставку нефти с "Сахалина-2" в Японию рамках восьмого санкционного пакета в октябре 2022 года. Сначала исключение из-под ограничений действовало с 5 декабря 2022 года до 5 июня 2023 года, однако затем было продлено – до 31 марта 2024 года. США также исключили из санкций поставку нефти с проекта в Японию, в последний раз – тоже до 28 июня 2024 года.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Президент России Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, заменен на новое, российское юрлицо – ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В апреле правительство одобрило продажу доли Shell "Новатэку". Крупнейший участник общества – "Газпром" с долей 50%.
"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
15 декабря, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЯпонияСШАВладимир ПутинСахалин-2Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала