https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916609203.html

ЕС ввел санкции против ядерно-оружейного центра "Росатома"

ЕС ввел санкции против ядерно-оружейного центра "Росатома" - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС ввел санкции против ядерно-оружейного центра "Росатома"

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ–ВНИИТФ, ЗАТО... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T23:29

2023-12-18T23:29

2023-12-18T23:29

снежинск

челябинская область

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ–ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск, Челябинская область) попал в 12-й пакет санкций ЕС. РФЯЦ-ВНИИТФ - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома", один из двух федеральных ядерных центров (наряду с Саровским). Главная задача Снежинского ядерного центра - решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях. Также в 12-й пакет санкций ЕС внесено еще одно предприятие "Росатома" "Владимирское производственное объединение "Точмаш" - ведущий многопрофильный производитель изделий высокоточного приборо- и машиностроения. "Точмаш" в 1958-2012 годах выпускал газовые центрифуги для обогащения урана. Затем в целях реализации инвестиционной программы по повышению эффективности производства выпуск центрифуг на "Точмаше" прекратился, предприятие перешло к производству комплектующих для сборки центрифуг, а также комплектующих для реакторов АЭС.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

снежинск

челябинская область

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снежинск, челябинская область, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, в мире, санкции в отношении россии