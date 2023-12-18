https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916601501.html
ЕС включил Илью Медведева в персональный список антироссийских санкций
ЕС включил Илью Медведева в персональный список антироссийских санкций - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС включил Илью Медведева в персональный список антироссийских санкций
Илья Медведев включен в новый список персональных санкций Евросоюза, в который всего попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций, следует из... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:47
2023-12-18T21:47
2023-12-18T21:52
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Илья Медведев включен в новый список персональных санкций Евросоюза, в который всего попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В документе указывается, что Медведев занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По мнению ЕС, таким образом он поддерживает "действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Кроме этого, в санкционный список включили главу Республики Алтай Олега Хорохордина и главу Башкирии Радия Хабирова.В ЕС утверждают, что Хорохордин среди прочего участвовал в мероприятиях по мобилизации для набора солдат для отправки их на специальную военную операцию России. А Хабиров, согласно документу, в частности, на своем посту поддерживал ряд оборонных предприятий и поощрял военных участвовать в СВО.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916593773.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, санкции в отношении россии, евросоюз
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Санкции в отношении России, Евросоюз
ЕС включил Илью Медведева в персональный список антироссийских санкций
ЕС ввел санкции против Ильи Медведева, занимающегося цифровыми услугами в ДНР