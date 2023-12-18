https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916601079.html

Росфинмониторинг попал под санкции ЕС

Росфинмониторинг попал под санкции ЕС - РИА Новости, 18.12.2023

Росфинмониторинг попал под санкции ЕС

ЕС внес Росфинмониторинг в новый список персональных антироссийских санкций, следует из опубликованного в официальном журнале союза документа. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T21:42

2023-12-18T21:42

2023-12-18T21:42

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС внес Росфинмониторинг в новый список персональных антироссийских санкций, следует из опубликованного в официальном журнале союза документа. Всего в списке оказались 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. В ЕС заявили, в частности, что организация, являясь федеральным органом исполнительной власти РФ, сотрудничает с минобороны России. "Росфинмониторинг оказывает материальную помощь и пользуется услугами правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - утверждают в Евросоюзе.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916593773.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евросоюз, в мире, санкции в отношении россии