https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916601079.html
Росфинмониторинг попал под санкции ЕС
Росфинмониторинг попал под санкции ЕС - РИА Новости, 18.12.2023
Росфинмониторинг попал под санкции ЕС
ЕС внес Росфинмониторинг в новый список персональных антироссийских санкций, следует из опубликованного в официальном журнале союза документа. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:42
2023-12-18T21:42
2023-12-18T21:42
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС внес Росфинмониторинг в новый список персональных антироссийских санкций, следует из опубликованного в официальном журнале союза документа. Всего в списке оказались 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. В ЕС заявили, в частности, что организация, являясь федеральным органом исполнительной власти РФ, сотрудничает с минобороны России. "Росфинмониторинг оказывает материальную помощь и пользуется услугами правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - утверждают в Евросоюзе.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916593773.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Росфинмониторинг попал под санкции ЕС
ЕС включил Росфинмониторинг в 12-ый пакет санкций