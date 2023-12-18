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ЕС ввел санкции против главкома ВКС России - РИА Новости, 18.12.2023
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21:37 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916600637.html
ЕС ввел санкции против главкома ВКС России
ЕС ввел санкции против главкома ВКС России - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС ввел санкции против главкома ВКС России
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов внесён в 12-й пакет санкций Евросоюза, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:37
2023-12-18T21:37
россия
виктор афзалов
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов внесён в 12-й пакет санкций Евросоюза, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Указывается, что Афзалов "несёт ответственность за проведение операций против Украины".
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РИА Новости
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россия, виктор афзалов, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Виктор Афзалов, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС ввел санкции против главкома ВКС России

ЕС ввел санкции против главкома ВКС России Афзалова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 в зоне СВО
Вертолет Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов внесён в 12-й пакет санкций Евросоюза, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Указывается, что Афзалов "несёт ответственность за проведение операций против Украины".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее
17 ноября, 08:00
 
РоссияВиктор АфзаловЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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