https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916598193.html
ЕС ввел санкции против нескольких членов ЦИК России
ЕС ввел санкции против нескольких членов ЦИК России - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС ввел санкции против нескольких членов ЦИК России
Евросоюз ввел санкции против 14 членов Центральной избирательной комиссии России, следует из информации, размещенной в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:14
2023-12-18T21:14
2023-12-18T21:15
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против 14 членов Центральной избирательной комиссии России, следует из информации, размещенной в официальном журнале Евросоюза. В документе указывается, что они занимались организацией референдумов и выборов в 2022-2023 в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По мнению ЕС, таким образом они поддерживают "действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В понедельник ЕС опубликовал новый пакет санкций, под которые попали 140 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916593773.html
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против нескольких членов ЦИК России
ЕС ввел санкции против 14 членов ЦИК России