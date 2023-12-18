https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916579520.html
ЕС ввел новые импортно-экспортные ограничения против России
ЕС ввел новые импортно-экспортные ограничения против России - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС ввел новые импортно-экспортные ограничения против России
ЕС в рамках нового 12-го пакета антироссийских санкций вводит импортно-экспортные ограничения, включая изделия из алюминия, медную проволоку, химикаты,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:12
2023-12-18T19:12
2023-12-18T19:12
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС в рамках нового 12-го пакета антироссийских санкций вводит импортно-экспортные ограничения, включая изделия из алюминия, медную проволоку, химикаты, технологии и лицензии для ПО, следует из распространенного заявления Совета ЕС. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. "Сегодняшнее решение обязывает экспортеров из ЕС запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третьи страны", — указывается в заявлении. Под запрет подпадают товары, "используемые в российских военных системах, обнаруженных на поле боя в Украине, или критически важные для разработки, производства или использования в этих российских военных системах, а также авиационные товары и оружие". "Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, включая химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, производственное оборудование и запчасти", - указывается в заявлении. ЕС вводит ограничения и на импорт изделий из алюминия, в том числе проволоки, труб и фольги. Также "вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом".
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, В мире
ЕС ввел новые импортно-экспортные ограничения против России
ЕС ввел импортно-экспортные ограничения против РФ на алюминий и химикаты
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости.
ЕС в рамках нового 12-го пакета антироссийских санкций вводит импортно-экспортные ограничения, включая изделия из алюминия, медную проволоку, химикаты, технологии и лицензии для ПО, следует из распространенного заявления
Совета ЕС.
Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
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"Сегодняшнее решение обязывает экспортеров из ЕС запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третьи страны", — указывается в заявлении.
Под запрет подпадают товары, "используемые в российских военных системах, обнаруженных на поле боя в Украине
, или критически важные для разработки, производства или использования в этих российских военных системах, а также авиационные товары и оружие".
"Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, включая химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, производственное оборудование и запчасти", - указывается в заявлении.
ЕС вводит ограничения и на импорт изделий из алюминия, в том числе проволоки, труб и фольги.
Также "вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом".
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