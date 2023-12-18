https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916579520.html

ЕС ввел новые импортно-экспортные ограничения против России

ЕС ввел новые импортно-экспортные ограничения против России - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС ввел новые импортно-экспортные ограничения против России

ЕС в рамках нового 12-го пакета антироссийских санкций вводит импортно-экспортные ограничения, включая изделия из алюминия, медную проволоку, химикаты,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:12

2023-12-18T19:12

2023-12-18T19:12

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС в рамках нового 12-го пакета антироссийских санкций вводит импортно-экспортные ограничения, включая изделия из алюминия, медную проволоку, химикаты, технологии и лицензии для ПО, следует из распространенного заявления Совета ЕС. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. "Сегодняшнее решение обязывает экспортеров из ЕС запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третьи страны", — указывается в заявлении. Под запрет подпадают товары, "используемые в российских военных системах, обнаруженных на поле боя в Украине, или критически важные для разработки, производства или использования в этих российских военных системах, а также авиационные товары и оружие". "Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, включая химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, производственное оборудование и запчасти", - указывается в заявлении. ЕС вводит ограничения и на импорт изделий из алюминия, в том числе проволоки, труб и фольги. Также "вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом".

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, в мире