https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916567247.html

ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России

ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России

Страны Евросоюза в рамках 12-го пакета антироссийских санкций смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:15

2023-12-18T18:15

2023-12-18T19:34

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза в рамках 12-го пакета антироссийских санкций смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей, говорится в заявлении Совета ЕС."Чтобы облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, проживающим на территории России, государства — члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях", — говорится в документе.Также Брюссель смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, "которую носят путешественники или которая находится у них в багаже".Кроме того, ЕС в рамках нового пакета вводит импортно-экспортные ограничения, включая изделия из алюминия, медную проволоку, химикаты, технологии и лицензии для ПО. Также Брюссель обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию. Под запрет подпадают товары, "используемые в российских военных системах, обнаруженных на поле боя на Украине, или критически важные для разработки, производства или использования в этих российских военных системах, а также авиационные товары и оружие"."Решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, включая химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, производственное оборудование и запчасти", — указано в заявлении.Кроме того, ЕС запретил импорт российских алмазов с 1 января 2024.Также "вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом".Помимо этого, новый санкционный пакет обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть.Как ранее заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, все незаконные действия против России получают соответствующий ответ.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

https://ria.ru/20231217/germaniya-1916278677.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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россия, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии, в мире