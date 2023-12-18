https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916484545.html

Источник: 12-й пакет санкций ЕС против России вступит в силу уже сегодня

Источник: 12-й пакет санкций ЕС против России вступит в силу уже сегодня - РИА Новости, 18.12.2023

Источник: 12-й пакет санкций ЕС против России вступит в силу уже сегодня

Новый 12-й по счету пакет санкций ЕС против России будет опубликован и вступит в силу уже в понедельник, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:43

2023-12-18T13:43

2023-12-18T14:19

россия

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Новый 12-й по счету пакет санкций ЕС против России будет опубликован и вступит в силу уже в понедельник, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете Евросоюза."Запущена письменная процедура (формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС), и мы ожидаем публикацию уже сегодня", - сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что точное время публикации пакета в официальном журнале ЕС пока неизвестно.Ранее СМИ сообщали, что новый пакет включит запрет на импорт с 1 января 2024 года в ЕС непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а также поэтапные ограничения с марта 2024 года импорта российских алмазов, обработанных в третьих странах. Также расширится список импортно-экспортных ограничений: в частности, впервые будут введены санкции против ряда товаров из российского алюминия, включая проволоку, фольгу и трубы, химикаты, технологии, металлы, лицензии на ПО. Планируется также ужесточить правила по соблюдению компаниями потолка цен на российскую нефть и контроль за соблюдением санкций в отношении товаров двойного назначения. Возможно ослабление мер на ввоз гражданами ЕС из России личного автотранспорта. ЕС в 12-м пакете санкций против РФ введет также, как ожидается, персональные ограничения против более 120 физлиц и организаций.Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все действия незаконного плана против России получают соответствующий ответ, так было до этого, так будет и сейчас.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии