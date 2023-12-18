https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html
Подсчитали и ужаснулись: Россия "нагрела" Европу на миллиарды
Подсчитали и ужаснулись: Россия "нагрела" Европу на миллиарды - РИА Новости, 18.12.2023
Подсчитали и ужаснулись: Россия "нагрела" Европу на миллиарды
Под конец года в ЕС оценили убытки от собственных санкций. Выяснилось, что только за газ переплатили 185 миллиардов евро. Причем больше всех на этом заработали... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:00
2023-12-18T08:00
2023-12-18T11:40
экономика
европа
россия
китай
александр новак
олаф шольц
евросоюз
евростат
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Под конец года в ЕС оценили убытки от собственных санкций. Выяснилось, что только за газ переплатили 185 миллиардов евро. Причем больше всех на этом заработали заокеанские союзники — США. Россия тем временем вдвое нарастила поставки в Азию и успешно пробила нефтяной потолок, восстановив доходы. Всего в Старом Свете потеряли почти полтора триллиона долларов. И там все чаще звучат призывы пойти на попятную.Пришлось раскошелитьсяЗатея с переходом на альтернативных поставщиков газа оказалась слишком затратной. По данным Евростата, импорт в среднем подорожал до 15,2 миллиарда евро в месяц: 7,7 — на сжиженный природный газ, 7,5 — трубопроводный. До этого было 5,9 миллиарда: 3,6 — трубопроводный, 2,3 — сжиженный.За два года получилось 304 миллиарда, переплата — 185. Выиграли только США и Великобритания: 53 и 27 миллиардов евро соответственно.Есть желающиеРаньше примерно 40% газа в ЕС поступало из России. Поставки сократились в четыре раза. Но на росте цен Москва заработала на европейском рынке дополнительно 14 миллиардов евро. До 70% нефтяного экспорта переориентировали на Азию."Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки — Индия, Китай, другие страны. Если говорить о газе, то мы объемы поставок уменьшили на треть в ЕС, часть перенаправили тоже в Азию. В частности, в КНР выросли поставки газа примерно на 50% в прошлом году по газопроводу "Сила Сибири", — сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Санкции привели к сбоям в цепочках поставок и росту цен на энергоносители во всем мире. Запад столкнулся с энергетическим кризисом. Последствия не заставили себя ждать — разгон инфляции, перспектива деиндустриализации. Больше всех пострадала крупнейшая экономика ЕС — Германия: падение производства, рецессия.Запутались в показанияхЛетом 2022-го доля России в европейском импорте нефти и нефтепродуктов сократилась до двух процентов, газа — до 13. Однако в ЕС резко нарастили закупки СПГ. Результат: второе место после США с долей в 16% (по информации Kpler).В этом году уже приобрели российского СПГ на 6,1 миллиарда евро, подсчитали в Евростате. Крупнейшие клиенты — Испания и Бельгия, увеличившие импорт на 50% (по сведениям Института энергетической экономики и финансового анализа, IEEFA). С января по октябрь Мадрид купил 5,21 миллиарда кубов, Брюссель — 3,14. В топе также Франция.По данным неправительственной организации Global Witness, по импорту российского СПГ Испания и Бельгия уступают только Китаю.Это сильно удивило аналитиков."Столько усилий приложили ради избавления от трубопроводного газа из России — только для того, чтобы заменить его на СПГ, — указывает Джонатан Норонха-Гант, специалист по ископаемому топливу международной неправительственной организации Global Witness. — Европейские компании по-прежнему отправляют Москве миллиарды".Истерия нарастаетКак бы там ни было, сжиженный газ все равно не заменит трубопроводный. СПГ меньше, он гораздо дороже и требует соответствующей инфраструктуры. В ЕС недостаточно емкостей как для хранения, так и для приема такого топлива.И уже не раз сталкивались с нестабильностью поставок. Когда цены на газ в Европе падают, СПГ сразу утекает на азиатский рынок. По этой причине в июле импорт упал почти до двухлетнего минимума. Газовозы плывут туда, где подороже.А мировой спрос растет. По оценкам Агентства экологических расследований (EIA), к концу 2024-го увеличится на 16%.Похоже, Европа постепенно осознает, что в борьбе с Москвой загнала себя в угол.В декабре канцлер ФРГ Олаф Шольц неожиданно обвинил Россию в прекращении поставок в ЕС. Абсурдность этого заявления лишь свидетельствует о нарастающей в западных политических элитах панике. Москва совершенно не виновата в том, что Берлин лишился половины импорта, а вся Европа — 120 миллиардов кубометров. Реагируя на это высказывание, Владимир Путин отметил, что Россия, несмотря на сложившиеся геополитические обстоятельства, продолжает поставки в Европу, поскольку "Газпром" — надежный партнер."То, что Европа недополучает газ, это их проблемы, как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямал — Европа, это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток" и частично "Северный поток — 2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал", — подчеркнул президент.Истерику Запада можно понять: ведь дело не только в газе. Совокупный убыток ЕС в российском МИД оценили в 1,5 триллиона долларов. И это, по словам замглавы министерства Александра Грушко, еще "самые скромные подсчеты".В Центре европейских исследований Вильфрида Мартенса напомнили: в прошлом году в ЕС выделили для энергетики более 600 миллиардов евро на одни лишь субсидии потребителям.Это помогло сохранить ряд энергоемких заводов, но, например, производство стали в ЕС упало на 11% в 2022-м и на столько же в этом году. Неудивительно, что Берлин сталкивается с первой рецессией за три десятилетия. По мнению экономистов, слом немецкой промышленной модели потянет за собой всю Центральную и Восточную Европу.
https://ria.ru/20231123/neft-1911118243.html
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экономика, европа, россия, китай, александр новак, олаф шольц, евросоюз, евростат, министерство энергетики рф (минэнерго россии), природный газ, германия, венгрия, словакия
Экономика, Европа, Россия, Китай, Александр Новак, Олаф Шольц, Евросоюз, Евростат, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Природный газ, Германия, Венгрия, Словакия
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Под конец года в ЕС оценили убытки от собственных санкций. Выяснилось, что только за газ переплатили 185 миллиардов евро. Причем больше всех на этом заработали заокеанские союзники — США. Россия тем временем вдвое нарастила поставки в Азию и успешно пробила нефтяной потолок, восстановив доходы. Всего в Старом Свете потеряли почти полтора триллиона долларов. И там все чаще звучат призывы пойти на попятную.
Затея с переходом на альтернативных поставщиков газа оказалась слишком затратной. По данным Евростата, импорт в среднем подорожал до 15,2 миллиарда евро в месяц: 7,7 — на сжиженный природный газ, 7,5 — трубопроводный. До этого было 5,9 миллиарда: 3,6 — трубопроводный, 2,3 — сжиженный.
За два года получилось 304 миллиарда, переплата — 185. Выиграли только США и Великобритания: 53 и 27 миллиардов евро соответственно.
"Пойдем до последнего": Запад уготовил страшное для России
Раньше примерно 40% газа в ЕС поступало из России. Поставки сократились в четыре раза. Но на росте цен Москва заработала на европейском рынке дополнительно 14 миллиардов евро. До 70% нефтяного экспорта переориентировали на Азию.
"Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки — Индия, Китай, другие страны. Если говорить о газе, то мы объемы поставок уменьшили на треть в ЕС, часть перенаправили тоже в Азию. В частности, в КНР выросли поставки газа примерно на 50% в прошлом году по газопроводу "Сила Сибири", — сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Санкции привели к сбоям в цепочках поставок и росту цен на энергоносители во всем мире. Запад столкнулся с энергетическим кризисом. Последствия не заставили себя ждать — разгон инфляции, перспектива деиндустриализации. Больше всех пострадала крупнейшая экономика ЕС — Германия: падение производства, рецессия.
Лишним не будет: Европа скупила половину российского СПГ
Летом 2022-го доля России в европейском импорте нефти и нефтепродуктов сократилась до двух процентов, газа — до 13. Однако в ЕС резко нарастили закупки СПГ. Результат: второе место после США с долей в 16% (по информации Kpler).
В этом году уже приобрели российского СПГ на 6,1 миллиарда евро, подсчитали в Евростате. Крупнейшие клиенты — Испания и Бельгия, увеличившие импорт на 50% (по сведениям Института энергетической экономики и финансового анализа, IEEFA). С января по октябрь Мадрид купил 5,21 миллиарда кубов, Брюссель — 3,14. В топе также Франция.
По данным неправительственной организации Global Witness, по импорту российского СПГ Испания и Бельгия уступают только Китаю.
Это сильно удивило аналитиков.
«
"Столько усилий приложили ради избавления от трубопроводного газа из России — только для того, чтобы заменить его на СПГ, — указывает Джонатан Норонха-Гант, специалист по ископаемому топливу международной неправительственной организации Global Witness. — Европейские компании по-прежнему отправляют Москве миллиарды".
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
Как бы там ни было, сжиженный газ все равно не заменит трубопроводный. СПГ меньше, он гораздо дороже и требует соответствующей инфраструктуры. В ЕС недостаточно емкостей как для хранения, так и для приема такого топлива.
И уже не раз сталкивались с нестабильностью поставок. Когда цены на газ в Европе падают, СПГ сразу утекает на азиатский рынок. По этой причине в июле импорт упал почти до двухлетнего минимума. Газовозы плывут туда, где подороже.
А мировой спрос растет. По оценкам Агентства экологических расследований (EIA), к концу 2024-го увеличится на 16%.
Похоже, Европа постепенно осознает, что в борьбе с Москвой загнала себя в угол.
«
В декабре канцлер ФРГ Олаф Шольц неожиданно обвинил Россию в прекращении поставок в ЕС. Абсурдность этого заявления лишь свидетельствует о нарастающей в западных политических элитах панике. Москва совершенно не виновата в том, что Берлин лишился половины импорта, а вся Европа — 120 миллиардов кубометров.
У России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, заявил Путин
Реагируя на это высказывание, Владимир Путин отметил, что Россия, несмотря на сложившиеся геополитические обстоятельства, продолжает поставки в Европу, поскольку "Газпром" — надежный партнер.
"То, что Европа недополучает газ, это их проблемы, как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямал — Европа, это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток" и частично "Северный поток — 2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал", — подчеркнул президент.
Истерику Запада можно понять: ведь дело не только в газе. Совокупный убыток ЕС в российском МИД оценили в 1,5 триллиона долларов. И это, по словам замглавы министерства Александра Грушко, еще "самые скромные подсчеты".
«
В Центре европейских исследований Вильфрида Мартенса напомнили: в прошлом году в ЕС выделили для энергетики более 600 миллиардов евро на одни лишь субсидии потребителям.
Это помогло сохранить ряд энергоемких заводов, но, например, производство стали в ЕС упало на 11% в 2022-м и на столько же в этом году. Неудивительно, что Берлин сталкивается с первой рецессией за три десятилетия. По мнению экономистов, слом немецкой промышленной модели потянет за собой всю Центральную и Восточную Европу.