https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

Подсчитали и ужаснулись: Россия "нагрела" Европу на миллиарды

Подсчитали и ужаснулись: Россия "нагрела" Европу на миллиарды - РИА Новости, 18.12.2023

Подсчитали и ужаснулись: Россия "нагрела" Европу на миллиарды

Под конец года в ЕС оценили убытки от собственных санкций. Выяснилось, что только за газ переплатили 185 миллиардов евро. Причем больше всех на этом заработали... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:00

2023-12-18T08:00

2023-12-18T11:40

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Под конец года в ЕС оценили убытки от собственных санкций. Выяснилось, что только за газ переплатили 185 миллиардов евро. Причем больше всех на этом заработали заокеанские союзники — США. Россия тем временем вдвое нарастила поставки в Азию и успешно пробила нефтяной потолок, восстановив доходы. Всего в Старом Свете потеряли почти полтора триллиона долларов. И там все чаще звучат призывы пойти на попятную.Пришлось раскошелитьсяЗатея с переходом на альтернативных поставщиков газа оказалась слишком затратной. По данным Евростата, импорт в среднем подорожал до 15,2 миллиарда евро в месяц: 7,7 — на сжиженный природный газ, 7,5 — трубопроводный. До этого было 5,9 миллиарда: 3,6 — трубопроводный, 2,3 — сжиженный.За два года получилось 304 миллиарда, переплата — 185. Выиграли только США и Великобритания: 53 и 27 миллиардов евро соответственно.Есть желающиеРаньше примерно 40% газа в ЕС поступало из России. Поставки сократились в четыре раза. Но на росте цен Москва заработала на европейском рынке дополнительно 14 миллиардов евро. До 70% нефтяного экспорта переориентировали на Азию."Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки — Индия, Китай, другие страны. Если говорить о газе, то мы объемы поставок уменьшили на треть в ЕС, часть перенаправили тоже в Азию. В частности, в КНР выросли поставки газа примерно на 50% в прошлом году по газопроводу "Сила Сибири", — сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Санкции привели к сбоям в цепочках поставок и росту цен на энергоносители во всем мире. Запад столкнулся с энергетическим кризисом. Последствия не заставили себя ждать — разгон инфляции, перспектива деиндустриализации. Больше всех пострадала крупнейшая экономика ЕС — Германия: падение производства, рецессия.Запутались в показанияхЛетом 2022-го доля России в европейском импорте нефти и нефтепродуктов сократилась до двух процентов, газа — до 13. Однако в ЕС резко нарастили закупки СПГ. Результат: второе место после США с долей в 16% (по информации Kpler).В этом году уже приобрели российского СПГ на 6,1 миллиарда евро, подсчитали в Евростате. Крупнейшие клиенты — Испания и Бельгия, увеличившие импорт на 50% (по сведениям Института энергетической экономики и финансового анализа, IEEFA). С января по октябрь Мадрид купил 5,21 миллиарда кубов, Брюссель — 3,14. В топе также Франция.По данным неправительственной организации Global Witness, по импорту российского СПГ Испания и Бельгия уступают только Китаю.Это сильно удивило аналитиков."Столько усилий приложили ради избавления от трубопроводного газа из России — только для того, чтобы заменить его на СПГ, — указывает Джонатан Норонха-Гант, специалист по ископаемому топливу международной неправительственной организации Global Witness. — Европейские компании по-прежнему отправляют Москве миллиарды".Истерия нарастаетКак бы там ни было, сжиженный газ все равно не заменит трубопроводный. СПГ меньше, он гораздо дороже и требует соответствующей инфраструктуры. В ЕС недостаточно емкостей как для хранения, так и для приема такого топлива.И уже не раз сталкивались с нестабильностью поставок. Когда цены на газ в Европе падают, СПГ сразу утекает на азиатский рынок. По этой причине в июле импорт упал почти до двухлетнего минимума. Газовозы плывут туда, где подороже.А мировой спрос растет. По оценкам Агентства экологических расследований (EIA), к концу 2024-го увеличится на 16%.Похоже, Европа постепенно осознает, что в борьбе с Москвой загнала себя в угол.В декабре канцлер ФРГ Олаф Шольц неожиданно обвинил Россию в прекращении поставок в ЕС. Абсурдность этого заявления лишь свидетельствует о нарастающей в западных политических элитах панике. Москва совершенно не виновата в том, что Берлин лишился половины импорта, а вся Европа — 120 миллиардов кубометров. Реагируя на это высказывание, Владимир Путин отметил, что Россия, несмотря на сложившиеся геополитические обстоятельства, продолжает поставки в Европу, поскольку "Газпром" — надежный партнер."То, что Европа недополучает газ, это их проблемы, как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямал — Европа, это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток" и частично "Северный поток — 2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал", — подчеркнул президент.Истерику Запада можно понять: ведь дело не только в газе. Совокупный убыток ЕС в российском МИД оценили в 1,5 триллиона долларов. И это, по словам замглавы министерства Александра Грушко, еще "самые скромные подсчеты".В Центре европейских исследований Вильфрида Мартенса напомнили: в прошлом году в ЕС выделили для энергетики более 600 миллиардов евро на одни лишь субсидии потребителям.Это помогло сохранить ряд энергоемких заводов, но, например, производство стали в ЕС упало на 11% в 2022-м и на столько же в этом году. Неудивительно, что Берлин сталкивается с первой рецессией за три десятилетия. По мнению экономистов, слом немецкой промышленной модели потянет за собой всю Центральную и Восточную Европу.

https://ria.ru/20231123/neft-1911118243.html

https://ria.ru/20231126/gaz-1911717566.html

https://ria.ru/20231209/rf-1914805728.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915831520.html

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экономика, европа, россия, китай, александр новак, олаф шольц, евросоюз, евростат, министерство энергетики рф (минэнерго россии), природный газ, германия, венгрия, словакия