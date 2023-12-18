https://ria.ru/20231218/samolet-1916425876.html

Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси

Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси - РИА Новости, 18.12.2023

Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси

Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика управления передней стойки шасси воздушного судна, рассказал РИА... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:53

2023-12-18T10:53

2023-12-18T10:55

ереван

шереметьево (аэропорт)

boeing 737

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика управления передней стойки шасси воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорт Шереметьево возвращается Boeing 737, следовавший в Ереван", - сказал собеседник агентства.По его словам, во время полета сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси.

https://ria.ru/20231201/samolet-1913148529.html

ереван

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

ереван, шереметьево (аэропорт), boeing 737, общество