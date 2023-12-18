https://ria.ru/20231218/samolet-1916425876.html
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси - РИА Новости, 18.12.2023
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика управления передней стойки шасси воздушного судна, рассказал РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:53
2023-12-18T10:53
2023-12-18T10:55
ереван
шереметьево (аэропорт)
boeing 737
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812396_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_30158e4312bc9e261d5a8649b8b5b8d0.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика управления передней стойки шасси воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорт Шереметьево возвращается Boeing 737, следовавший в Ереван", - сказал собеседник агентства.По его словам, во время полета сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси.
https://ria.ru/20231201/samolet-1913148529.html
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812396_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_5e1a913c9d6615a7d7b61272e9409b6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, шереметьево (аэропорт), boeing 737, общество
Ереван, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737, Общество
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Борт Москва — Ереван возвращается в Шереметьево из-за проблем со стойкой шасси
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика управления передней стойки шасси воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорт Шереметьево возвращается Boeing 737, следовавший в Ереван", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во время полета сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси.
Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Петербурге