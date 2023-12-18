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Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси - РИА Новости, 18.12.2023
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10:53 18.12.2023 (обновлено: 10:55 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/samolet-1916425876.html
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси - РИА Новости, 18.12.2023
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика управления передней стойки шасси воздушного судна, рассказал РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:53
2023-12-18T10:55
ереван
шереметьево (аэропорт)
boeing 737
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика управления передней стойки шасси воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорт Шереметьево возвращается Boeing 737, следовавший в Ереван", - сказал собеседник агентства.По его словам, во время полета сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси.
https://ria.ru/20231201/samolet-1913148529.html
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ереван, шереметьево (аэропорт), boeing 737, общество
Ереван, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737, Общество
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси

Борт Москва — Ереван возвращается в Шереметьево из-за проблем со стойкой шасси

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800 в небе
Пассажирский самолет Boeing 737-800 в небе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-800 в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вылетевший в Ереван Boeing 737 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика управления передней стойки шасси воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорт Шереметьево возвращается Boeing 737, следовавший в Ереван", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во время полета сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси.
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Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Петербурге
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ЕреванШереметьево (аэропорт)Boeing 737Общество
 
 
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