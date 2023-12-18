https://ria.ru/20231218/sad-1916487477.html
Четыре новых детских сада откроются в Рязанской области в следующем году
Четыре новых детских сада откроются в Рязанской области в следующем году - РИА Новости, 18.12.2023
Четыре новых детских сада откроются в Рязанской области в следующем году
В районах Рязанской области в следующем году планируется построить четыре детских сада, сообщил журналистам губернатор Павел Малков на церемонии открытия нового РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:52
2023-12-18T13:52
2023-12-18T13:52
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РЯЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. В районах Рязанской области в следующем году планируется построить четыре детских сада, сообщил журналистам губернатор Павел Малков на церемонии открытия нового дошкольного учреждения в селе Дядьково. В понедельник Павел Малков принял участие в церемонии открытия детского сада в селе Дядьково Рязанского района. По данным пресс-службы правительства региона, учреждение рассчитано на 224 места. Стоимость объекта составила более 316 миллионов рублей. "Сегодня открыли в Дядьково. В ближайшее время будет открыт детский садик в Кальном (город Рязань – ред.). В следующем году на очереди у нас четыре детских садика в муниципальных районах. Это Касимовский, Захаровский, Шиловский, Скопинский районы… Все это стало возможным благодаря федеральной поддержке", - сообщил губернатор. Он выразил уверенность, что жители по достоинству оценят новые современные здания. "Не даром следующий год президент объявил Годом семьи. Такие события очень важны, и мы будем все направления, все аспекты, всё, что касается Года семьи, реализовывать с особым вниманием", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20231217/deti-1916304012.html
https://ria.ru/20231212/malkov-1915256248.html
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рязанская область, рязанский район, рязань, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Рязанский район, Рязань, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. В районах Рязанской области в следующем году планируется построить четыре детских сада, сообщил журналистам губернатор Павел Малков на церемонии открытия нового дошкольного учреждения в селе Дядьково.
В понедельник Павел Малков принял участие в церемонии открытия детского сада в селе Дядьково Рязанского района. По данным пресс-службы правительства региона, учреждение рассчитано на 224 места. Стоимость объекта составила более 316 миллионов рублей.
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"Сегодня открыли в Дядьково. В ближайшее время будет открыт детский садик в Кальном (город Рязань – ред.). В следующем году на очереди у нас четыре детских садика в муниципальных районах. Это Касимовский, Захаровский, Шиловский, Скопинский районы… Все это стало возможным благодаря федеральной поддержке", - сообщил губернатор.
Он выразил уверенность, что жители по достоинству оценят новые современные здания. "Не даром следующий год президент объявил Годом семьи. Такие события очень важны, и мы будем все направления, все аспекты, всё, что касается Года семьи, реализовывать с особым вниманием", - подчеркнул глава региона.
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