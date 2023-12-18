https://ria.ru/20231218/rys-1916458127.html

В Иркутске на территории предприятия заметили рысь

В Иркутске на территории предприятия заметили рысь - РИА Новости, 18.12.2023

В Иркутске на территории предприятия заметили рысь

На территории одного из предприятий Иркутска заметили рысь, жителям необходимо соблюдать меры безопасности, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:47

2023-12-18T12:47

2023-12-18T12:47

иркутск

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ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. На территории одного из предприятий Иркутска заметили рысь, жителям необходимо соблюдать меры безопасности, сообщает ГУМВД по Иркутской области. "В дежурную часть отдела полиции… поступило сообщение от начальника смены сторожевой службы одной из организаций, расположенных в Свердловском округе областного центра. Мужчина сообщил, что на прилегающей территории он заметил животное, похожее на рысь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место выехали сотрудники полиции, которые изучили видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как зверь свободно прогуливался по территории. Полицейскими был проведен поиск, но хищника обнаружить не удалось. МВД предупредило жителей города, что при встрече с животным необходимо соблюдать меры безопасности. На прошлой неделе в поселке Невон Усть-Илимского района к людям вышел молодой медведь, который пытался найти себе еду.

https://ria.ru/20231217/tigr-1916292576.html

иркутск

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иркутск