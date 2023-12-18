https://ria.ru/20231218/rudakov-1916545373.html

Оставивший послание на кирпиче боец СВО говорил, что ему не страшно за себя

Оставивший послание на кирпиче боец СВО говорил, что ему не страшно за себя - РИА Новости, 18.12.2023

Оставивший послание на кирпиче боец СВО говорил, что ему не страшно за себя

Военнослужащий из Батайска Ростовской области Роман Рудаков, оставивший на стене послание с просьбой позаботиться о родных, до отправки на фронт говорил РИА... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:52

2023-12-18T16:52

2023-12-18T17:27

специальная военная операция на украине

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Военнослужащий из Батайска Ростовской области Роман Рудаков, оставивший на стене послание с просьбой позаботиться о родных, до отправки на фронт говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Рудаков получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. "Страшно только за семью, как они переживают, а за себя - как Бог даст", - сказал он тогда. Он также рассказал, что раньше служил в нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности - старший экспедитор. Ранее в СМИ появилась информация, что в Марьинке (ДНР) бойцы нашли на кирпиче дома, возможно, последнее послание Рудакова с просьбой позаботиться о его родных.

https://ria.ru/20231218/svo-1916459967.html

ростовская область

батайск

донецкая народная республика

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Погибший в зоне СВО боец о страхе за семью Погибший в зоне СВО боец о страхе за семью 2023-12-18T16:52 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, ростовская область, батайск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр