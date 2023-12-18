https://ria.ru/20231218/rossiyane-1916451670.html

Латвия планирует выслать более тысячи россиян

Латвия планирует выслать более тысячи россиян - РИА Новости, 18.12.2023

Латвия планирует выслать более тысячи россиян

Латвия планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому, заявила... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:27

2023-12-18T12:27

2023-12-18T12:27

в мире

латвия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Латвия планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе в эфире телеканала TV3."Более тысячи человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы можем сказать им только: "Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона к вам не относится". Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии", - сказала Розе. Розе сообщила, что в срок, до которого граждане России могли подать документы на получение латвийского ВНЖ, около 15,5 тысячи подали заявления на постоянный ВНЖ, а 3 тысячи - на временный. По ее словам, тех, кто "ничего не сделал" до этого срока или у кого не получилось сдать экзамен по латышскому языку, около 2,5 тысячи, однако управление еще должно проверить, не уехала ли часть из них в Россию через другие страны ЕС, в частности, Эстонию. На выезд российским гражданам будет предоставлено 30 дней, при наличии особых обстоятельств, препятствующих выезду, срок может быть продлен до года. Информация о порядке выезда будет отправлена по последнему заявленному месту жительства, сообщила представитель управления. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20231023/more-1904635928.html

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в мире, латвия