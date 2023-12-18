https://ria.ru/20231218/rossiya-1916543403.html
Лавров предупредил США и Британию о гранях, за которые нельзя заходить
Лавров предупредил США и Британию о гранях, за которые нельзя заходить - РИА Новости, 18.12.2023
Лавров предупредил США и Британию о гранях, за которые нельзя заходить
Если США, как и Британия, хотят "отсидеться" за своими водными просторами, то они должны понимать, что есть грани в отношениях с Москвой, которые переходить... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:45
2023-12-18T16:45
2023-12-18T16:46
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Если США, как и Британия, хотят "отсидеться" за своими водными просторами, то они должны понимать, что есть грани в отношениях с Москвой, которые переходить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если они хотят, как и англичане, опять отсидеться за своими водными просторами, тогда они должны понимать, что где-то есть грани, которые переходить нельзя. Качественное наращивание летальных вооружений, которое передается Украине, не остается незамеченным", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей лавров, сша, великобритания, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, США, Великобритания, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров предупредил США и Британию о гранях, за которые нельзя заходить
Лавров: в отношениях с Россией есть грани, которые нельзя переходить