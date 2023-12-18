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Чернышенко назвал дату проведения фестиваля "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 18.12.2023
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14:33 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/rossiya-1916505131.html
Чернышенко назвал дату проведения фестиваля "Сделано в России" в Китае
Чернышенко назвал дату проведения фестиваля "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 18.12.2023
Чернышенко назвал дату проведения фестиваля "Сделано в России" в Китае
Российский экспортный центр (РЭЦ) с 27 января по 4 февраля проведет первый фестиваль "Сделано в России", в китайской провинции Ляонин, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:33
2023-12-18T14:33
в мире
китай
ляонин
россия
дмитрий чернышенко
российский экспортный центр (рэц)
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) с 27 января по 4 февраля проведет первый фестиваль "Сделано в России", в китайской провинции Ляонин, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Для продвижения узнаваемости российской продукции в Китае Российский экспортный центр запускает инновационный формат - проведение фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в различных провинциях Китая", - сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине. "Первый фестиваль "Сделано в России" пройдет в провинции Ляонин, городах Шэньян и Далянь, в канун Китайского нового года - с 27 января по 4 февраля следующего года", - уточнил Чернышенко. По его словам, этот формат предусматривает продвижение традиций культуры и искусства, традиционных видов спорта и спортивных достижений России, а также качественных товаров под брендом "Сделано в России" посредством взаимодействия ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий.
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в мире, китай, ляонин, россия, дмитрий чернышенко, российский экспортный центр (рэц)
В мире, Китай, Ляонин, Россия, Дмитрий Чернышенко, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Чернышенко назвал дату проведения фестиваля "Сделано в России" в Китае

Чернышенко: РЭЦ в начале 2024 года проведет фестиваль "Сделано в России" в КНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России"
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России". Архивное фото
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) с 27 января по 4 февраля проведет первый фестиваль "Сделано в России", в китайской провинции Ляонин, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Для продвижения узнаваемости российской продукции в Китае Российский экспортный центр запускает инновационный формат - проведение фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в различных провинциях Китая", - сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.
"Первый фестиваль "Сделано в России" пройдет в провинции Ляонин, городах Шэньян и Далянь, в канун Китайского нового года - с 27 января по 4 февраля следующего года", - уточнил Чернышенко.
По его словам, этот формат предусматривает продвижение традиций культуры и искусства, традиционных видов спорта и спортивных достижений России, а также качественных товаров под брендом "Сделано в России" посредством взаимодействия ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий.
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В миреКитайЛяонинРоссияДмитрий ЧернышенкоРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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