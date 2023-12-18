Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о производстве роботов в России - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:46 18.12.2023 (обновлено: 18:10 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/roboty-1916561383.html
Путин рассказал о производстве роботов в России
Путин рассказал о производстве роботов в России - РИА Новости, 18.12.2023
Путин рассказал о производстве роботов в России
Производство роботов в России пока не развито так, как того требует экономика, сферы применения ещё не наработаны, но они есть, сообщил президент России... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:46
2023-12-18T18:10
наука
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_0:17:3084:1751_1920x0_80_0_0_905eff1bc59b3573b66c141e95d72cad.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Производство роботов в России пока не развито так, как того требует экономика, сферы применения ещё не наработаны, но они есть, сообщил президент России Владимир Путин."У нас, к сожалению, пока это не развито так, как нужно, так, как требует жизнь, так, как требует экономика, материальная сфера производства. Вот, если сравнить с Южной Кореей, у нас там, по-моему, чтобы не соврать, у нас на 10 тысяч человек приходится, по-моему, десять роботов, а там на 10 тысяч раз в 20 больше, если не больше, чем в 20 раз. Поэтому сферы применения, конечно, нужно искать. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счет, с теми, кто активно работает в этом направлении", - сказал Путин во время встречи с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионал".Президент отметил, что это связано со многими направлениями работы - включая доставку, перемещение, особенно интересно и важно перемещение опасных или вредных для человека грузов."Сферы применения - мы просто их не наработали. Но они есть. И здесь, если появляются новые устройства, новые механизмы, новые роботы с дополнительными функциями широкими, то, конечно, нужно использовать. Я вам обещаю, мы обязательно на этот счет поговорим с коллегами", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231201/robot-1913202732.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_c41f28d0bb138d80588dae498686477b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии
Наука, Россия, Технологии
Путин рассказал о производстве роботов в России

Путин: производство роботов пока развито не так, как того требует экономика

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Производство роботов в России пока не развито так, как того требует экономика, сферы применения ещё не наработаны, но они есть, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас, к сожалению, пока это не развито так, как нужно, так, как требует жизнь, так, как требует экономика, материальная сфера производства. Вот, если сравнить с Южной Кореей, у нас там, по-моему, чтобы не соврать, у нас на 10 тысяч человек приходится, по-моему, десять роботов, а там на 10 тысяч раз в 20 больше, если не больше, чем в 20 раз. Поэтому сферы применения, конечно, нужно искать. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счет, с теми, кто активно работает в этом направлении", - сказал Путин во время встречи с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионал".
Президент отметил, что это связано со многими направлениями работы - включая доставку, перемещение, особенно интересно и важно перемещение опасных или вредных для человека грузов.
"Сферы применения - мы просто их не наработали. Но они есть. И здесь, если появляются новые устройства, новые механизмы, новые роботы с дополнительными функциями широкими, то, конечно, нужно использовать. Я вам обещаю, мы обязательно на этот счет поговорим с коллегами", - добавил Путин.
Робот
"Сбер" заявил о разработке собственных антропоморфных роботов
1 декабря, 15:35
 
НаукаРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала