https://ria.ru/20231218/roboty-1916561383.html

Путин рассказал о производстве роботов в России

Путин рассказал о производстве роботов в России - РИА Новости, 18.12.2023

Путин рассказал о производстве роботов в России

Производство роботов в России пока не развито так, как того требует экономика, сферы применения ещё не наработаны, но они есть, сообщил президент России... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:46

2023-12-18T17:46

2023-12-18T18:10

наука

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технологии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Производство роботов в России пока не развито так, как того требует экономика, сферы применения ещё не наработаны, но они есть, сообщил президент России Владимир Путин."У нас, к сожалению, пока это не развито так, как нужно, так, как требует жизнь, так, как требует экономика, материальная сфера производства. Вот, если сравнить с Южной Кореей, у нас там, по-моему, чтобы не соврать, у нас на 10 тысяч человек приходится, по-моему, десять роботов, а там на 10 тысяч раз в 20 больше, если не больше, чем в 20 раз. Поэтому сферы применения, конечно, нужно искать. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счет, с теми, кто активно работает в этом направлении", - сказал Путин во время встречи с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионал".Президент отметил, что это связано со многими направлениями работы - включая доставку, перемещение, особенно интересно и важно перемещение опасных или вредных для человека грузов."Сферы применения - мы просто их не наработали. Но они есть. И здесь, если появляются новые устройства, новые механизмы, новые роботы с дополнительными функциями широкими, то, конечно, нужно использовать. Я вам обещаю, мы обязательно на этот счет поговорим с коллегами", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231201/robot-1913202732.html

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