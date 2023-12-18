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Поставщики уведомили ритейлеров о росте цен на разные товары
Поставщики уведомили ритейлеров о росте цен на разные товары - РИА Новости, 18.12.2023
Поставщики уведомили ритейлеров о росте цен на разные товары
Поставщики уведомляют торговые сети о росте цен на товары, однако сами ритейлеры не планируют их повсеместного повышения перед Новым годом, рассказал РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:58
2023-12-18T15:58
2023-12-18T16:10
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экономика
игорь караваев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Поставщики уведомляют торговые сети о росте цен на товары, однако сами ритейлеры не планируют их повсеместного повышения перед Новым годом, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев."Несмотря на продолжающееся проинфляционное давление, в преддверии новогодних праздников сети не планируют повсеместного повышения цен. Уведомления от поставщиков поступают по разным категориям товаров, это не происходит одномоментно, а их обоснованность тщательно анализируется. Кроме того, ритейл за счет собственных ресурсов растягивает во времени трансляцию цены, получаемой от поставщиков, на полки магазинов", - заявил он.При этом акцент в обеспечении ценовой и ассортиментной доступности делается как на социально значимые группы товаров, так и на товары массового спроса сезонного типа, к которым в предпраздничные недели относятся фрукты, напитки, кондитерские изделия, подарочные наборы. Также для ноября и декабря характерно значительное число промоакций и скидок на широкую номенклатуру товаров, что также способствует сохранению ценовой доступности.Отмечается, что в целом в предновогодние недели в магазинах растут продажи и покупательский трафик примерно на 20-30%. В частности, в декабре ритейл традиционно фиксирует рост спроса на красную рыбу, икру, экзотические фрукты, шоколад, игристые вина и крепкие алкогольные напитки - эти категории представлены в широком ассортименте, по ним сформированы достаточные товарные запасы.
https://ria.ru/20231218/seld-1916507711.html
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россия, экономика, игорь караваев, новый год
Россия, Экономика, Игорь Караваев, Новый год
Поставщики уведомили ритейлеров о росте цен на разные товары
АКОРТ: поставщики уведомили о росте цен, но сети пока не планируют повышения
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Поставщики уведомляют торговые сети о росте цен на товары, однако сами ритейлеры не планируют их повсеместного повышения перед Новым годом, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«
"Несмотря на продолжающееся проинфляционное давление, в преддверии новогодних праздников сети не планируют повсеместного повышения цен. Уведомления от поставщиков поступают по разным категориям товаров, это не происходит одномоментно, а их обоснованность тщательно анализируется. Кроме того, ритейл за счет собственных ресурсов растягивает во времени трансляцию цены, получаемой от поставщиков, на полки магазинов", - заявил он.
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При этом акцент в обеспечении ценовой и ассортиментной доступности делается как на социально значимые группы товаров, так и на товары массового спроса сезонного типа, к которым в предпраздничные недели относятся фрукты, напитки, кондитерские изделия, подарочные наборы. Также для ноября и декабря характерно значительное число промоакций и скидок на широкую номенклатуру товаров, что также способствует сохранению ценовой доступности.
Отмечается, что в целом в предновогодние недели в магазинах растут продажи и покупательский трафик примерно на 20-30%. В частности, в декабре ритейл традиционно фиксирует рост спроса на красную рыбу, икру, экзотические фрукты, шоколад, игристые вина и крепкие алкогольные напитки - эти категории представлены в широком ассортименте, по ним сформированы достаточные товарные запасы.
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