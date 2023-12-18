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Эксперты рассказали, в какое время года больше шансов найти работу
Эксперты рассказали, в какое время года больше шансов найти работу - РИА Новости, 18.12.2023
Эксперты рассказали, в какое время года больше шансов найти работу
Весной и осенью активность найма работников увеличивается, а в периоды с декабря по январь и с мая по август считаются наименее благоприятными для поиска работы РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:38
2023-12-18T12:38
2023-12-18T12:38
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общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Весной и осенью активность найма работников увеличивается, а в периоды с декабря по январь и с мая по август считаются наименее благоприятными для поиска работы из-за низкой активности поиска сотрудников, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты. “Если рассматривать год с точки зрения найма, то можно выделить два периода низкой активности и два периода высокой. Так, в декабре и январе на рынке вакансий – период низкой активности… Период с мая до начала августа также являются месяцами низкой активности в компаниях из-за большого количества отпусков. Но стоит отметить, что в этот период найм не останавливается полностью”, - отметила директор по персоналу онлайн-школы программирования “Хекслет” Людмила Семенова. Она подчеркнула, что декабрь чаще всего оказывается перегружен из-за подведения итогов, закрытия задач и планирования следующего года - выделить время на собеседования, адаптацию и обучение нового сотрудника сложно. Соискателям тоже невыгодно менять работу в это время, потому как быстро передать дела и начать адаптацию в новой компании к концу года тоже трудно. Переход может повлиять и на выплату ежегодного бонуса, который обычно начисляют в январе или феврале следующего года, рассказала Семенова. В летний период увеличиваются сроки принятия решений. При этом снижается конкурентность среди самих соискателей, что позволяет кандидатам успешнее справляться с этапами отбора. “Пиковыми сезонами для деловой активности являются весна и осень. В эти периоды можно наблюдать повышенную активность как соискателей, размещающих свои резюме, так и со стороны работодателей. В это время закрывается большинство вакансий”, - рассказала руководитель отдела подбора сотрудников онлайн-школы Skyeng Полина Нанаева. Такая сезонность касается в первую очередь офисных вакансий, которые требуют высокой квалификации, например, IT, маркетинг, бухгалтерия и тому подобное, уточнила эксперт. В свою очередь Семенова добавила, что есть рынки, которые "сильно завязаны на сезонность". Например, в ритейле декабрь – период высокого сезона и срочного найма сотрудников, в сфере туризма высоким периодом считается лето, поэтому найм в мае и летом ведется более активно, отмечает она.
https://ria.ru/20231116/rzhd-1909815909.html
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россия, общество
Эксперты рассказали, в какое время года больше шансов найти работу
Эксперты заявили, что весной и осенью активность найма работников увеличивается
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Весной и осенью активность найма работников увеличивается, а в периоды с декабря по январь и с мая по август считаются наименее благоприятными для поиска работы из-за низкой активности поиска сотрудников, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.
“Если рассматривать год с точки зрения найма, то можно выделить два периода низкой активности и два периода высокой. Так, в декабре и январе на рынке вакансий – период низкой активности… Период с мая до начала августа также являются месяцами низкой активности в компаниях из-за большого количества отпусков. Но стоит отметить, что в этот период найм не останавливается полностью”, - отметила директор по персоналу онлайн-школы программирования “Хекслет” Людмила Семенова.
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Она подчеркнула, что декабрь чаще всего оказывается перегружен из-за подведения итогов, закрытия задач и планирования следующего года - выделить время на собеседования, адаптацию и обучение нового сотрудника сложно. Соискателям тоже невыгодно менять работу в это время, потому как быстро передать дела и начать адаптацию в новой компании к концу года тоже трудно. Переход может повлиять и на выплату ежегодного бонуса, который обычно начисляют в январе или феврале следующего года, рассказала Семенова.
В летний период увеличиваются сроки принятия решений. При этом снижается конкурентность среди самих соискателей, что позволяет кандидатам успешнее справляться с этапами отбора.
«
“Пиковыми сезонами для деловой активности являются весна и осень. В эти периоды можно наблюдать повышенную активность как соискателей, размещающих свои резюме, так и со стороны работодателей. В это время закрывается большинство вакансий”, - рассказала руководитель отдела подбора сотрудников онлайн-школы Skyeng Полина Нанаева.
Такая сезонность касается в первую очередь офисных вакансий, которые требуют высокой квалификации, например, IT, маркетинг, бухгалтерия и тому подобное, уточнила эксперт.
В свою очередь Семенова добавила, что есть рынки, которые "сильно завязаны на сезонность". Например, в ритейле декабрь – период высокого сезона и срочного найма сотрудников, в сфере туризма высоким периодом считается лето, поэтому найм в мае и летом ведется более активно, отмечает она.
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