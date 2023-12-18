https://ria.ru/20231218/putin-1916610630.html

Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров

Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров - РИА Новости, 18.12.2023

Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров

Президент России Владимир Путин продлил разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса "недружественных" акционеров или членов советов директоров до... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T23:52

2023-12-18T23:52

2023-12-18T23:52

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса "недружественных" акционеров или членов советов директоров до конца 2024 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Президент в январе этого года опубликовал указ, согласно которому до конца года устанавливался временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц. Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран. Сейчас указ продлен еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2024 г.", - говорится в новом указе президента.

https://radiosputnik.ru/20231218/neft-1916587580.html

https://ria.ru/20231218/aktsii-1916610292.html

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экономика, россия, владимир путин