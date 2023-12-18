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Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров - РИА Новости, 18.12.2023
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23:52 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/putin-1916610630.html
Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров
Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров - РИА Новости, 18.12.2023
Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров
Президент России Владимир Путин продлил разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса "недружественных" акционеров или членов советов директоров до... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:52
2023-12-18T23:52
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса "недружественных" акционеров или членов советов директоров до конца 2024 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Президент в январе этого года опубликовал указ, согласно которому до конца года устанавливался временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц. Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран. Сейчас указ продлен еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2024 г.", - говорится в новом указе президента.
https://radiosputnik.ru/20231218/neft-1916587580.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров

Путин продлил разрешение бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса "недружественных" акционеров или членов советов директоров до конца 2024 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент в январе этого года опубликовал указ, согласно которому до конца года устанавливался временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц.
Добыча нефти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Путин продлил ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть
Вчера, 20:10
Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран.
Сейчас указ продлен еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2024 г.", - говорится в новом указе президента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Вчера, 23:46
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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