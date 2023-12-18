https://ria.ru/20231218/putin-1916573169.html
Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков
Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2023
Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков
Президент России Владимир Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства, по закону он может не уходить в отпуск на время предвыборной... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:43
2023-12-18T18:43
2023-12-18T18:51
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства, по закону он может не уходить в отпуск на время предвыборной кампании, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По закону он не должен этого делать. Он продолжает исполнять свои обязанности как глава государства", - сказал Песков. Путин в понедельник подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты России.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков
Песков: Путин не собирается уходить в отпуск на время предвыборной кампании
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства, по закону он может не уходить в отпуск на время предвыборной кампании, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По закону он не должен этого делать. Он продолжает исполнять свои обязанности как глава государства", - сказал Песков. Путин в понедельник подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты России.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.
В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России
" также поддержал кандидатуру действующего президента.
Путин снова обратится к главному источнику своей силы