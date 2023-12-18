https://ria.ru/20231218/putin-1916573169.html

Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков

Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2023

Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков

Президент России Владимир Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства, по закону он может не уходить в отпуск на время предвыборной... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:43

2023-12-18T18:43

2023-12-18T18:51

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_f014a4751a2c557c82bfccfbde22b2fe.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства, по закону он может не уходить в отпуск на время предвыборной кампании, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По закону он не должен этого делать. Он продолжает исполнять свои обязанности как глава государства", - сказал Песков. Путин в понедельник подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты России.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия