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Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2023
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18:43 18.12.2023 (обновлено: 18:51 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/putin-1916573169.html
Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков
Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2023
Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков
Президент России Владимир Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства, по закону он может не уходить в отпуск на время предвыборной... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:43
2023-12-18T18:51
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства, по закону он может не уходить в отпуск на время предвыборной кампании, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По закону он не должен этого делать. Он продолжает исполнять свои обязанности как глава государства", - сказал Песков. Путин в понедельник подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты России.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин продолжит работать во время предвыборной кампании, заявил Песков

Песков: Путин не собирается уходить в отпуск на время предвыборной кампании

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства, по закону он может не уходить в отпуск на время предвыборной кампании, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По закону он не должен этого делать. Он продолжает исполнять свои обязанности как глава государства", - сказал Песков. Путин в понедельник подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты России.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.
В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.
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