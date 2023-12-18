https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2023
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин
Северный Морской путь сегодня становится более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:36
2023-12-18T18:36
2023-12-18T19:18
суэцкий канал
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_fb2944449c2b445cd1cca8ed4405c7b2.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Северный Морской путь сегодня становится более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил президент РФ Владимир Путин."Он становится более эффективным, чем Суэцкий канал. В разы экономика перемещения грузов увеличивается", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
https://ria.ru/20231218/flot-1916570957.html
суэцкий канал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:64:2048:1600_1920x0_80_0_0_55dd67900d1176be42f10c7da281b5be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суэцкий канал, владимир путин, в мире
Суэцкий канал, Владимир Путин, В мире
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин
Путин: Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал