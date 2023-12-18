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Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2023
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18:36 18.12.2023 (обновлено: 19:18 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2023
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин
Северный Морской путь сегодня становится более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:36
2023-12-18T19:18
суэцкий канал
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Северный Морской путь сегодня становится более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил президент РФ Владимир Путин."Он становится более эффективным, чем Суэцкий канал. В разы экономика перемещения грузов увеличивается", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
https://ria.ru/20231218/flot-1916570957.html
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суэцкий канал, владимир путин, в мире
Суэцкий канал, Владимир Путин, В мире
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин

Путин: Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Северный Морской путь сегодня становится более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Он становится более эффективным, чем Суэцкий канал. В разы экономика перемещения грузов увеличивается", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
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