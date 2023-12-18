https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html

Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин

Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2023

Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин

Северный Морской путь сегодня становится более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:36

2023-12-18T18:36

2023-12-18T19:18

суэцкий канал

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Северный Морской путь сегодня становится более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил президент РФ Владимир Путин."Он становится более эффективным, чем Суэцкий канал. В разы экономика перемещения грузов увеличивается", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

https://ria.ru/20231218/flot-1916570957.html

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суэцкий канал, владимир путин, в мире