https://ria.ru/20231218/putin-1916566439.html
Путин высказался о развитии игровой индустрии
Путин высказался о развитии игровой индустрии - РИА Новости, 18.12.2023
Путин высказался о развитии игровой индустрии
Президент РФ Владимир Путин назвал развитие игровой индустрии в стране прибыльным бизнесом, заявил, что в этой сфере есть чем заниматься, но важно работать над... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:08
2023-12-18T18:08
2023-12-18T19:17
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал развитие игровой индустрии в стране прибыльным бизнесом, заявил, что в этой сфере есть чем заниматься, но важно работать над контентом - Россия не должна подаваться там в негативном виде.На встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" он отметил, что компьютерными играми увлекается очень много молодых людей в стране."Мы входим, по-моему, в пятерку стран по количеству играющих в мире. Но это и очень прибыльный бизнес. По предварительным оценкам, рынок игр в России оценивается где-то в 177 миллиардов рублей - есть чем заниматься", - заявил Путин.Одной из важных составляющих развития этой сферы он назвал контент игр."Это очень важно. Потому что ведь миллионы людей сидят в этих играх. И если они играют с таким контентом, где Россию или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают - так, между прочим - но подают в каком-то неблагообразном виде, то это наносит колоссальный ущерб нашей стране", - сказал президент.А такой контент, в котором заложены уважение к истории и традициям страны, "к нашим бабушкам и дедушкам, к родителям, вообще к стране нашей", напротив, создает "огромный, мощный фундамент стабильности в державе", считает Путин.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин высказался о развитии игровой индустрии
Путин: в игровой индустрии важен контент, который не подает РФ в негативном виде
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал развитие игровой индустрии в стране прибыльным бизнесом, заявил, что в этой сфере есть чем заниматься, но важно работать над контентом - Россия не должна подаваться там в негативном виде.
На встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" он отметил, что компьютерными играми увлекается очень много молодых людей в стране.
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"Мы входим, по-моему, в пятерку стран по количеству играющих в мире. Но это и очень прибыльный бизнес. По предварительным оценкам, рынок игр в России оценивается где-то в 177 миллиардов рублей - есть чем заниматься", - заявил Путин.
Одной из важных составляющих развития этой сферы он назвал контент игр.
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"Это очень важно. Потому что ведь миллионы людей сидят в этих играх. И если они играют с таким контентом, где Россию или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают - так, между прочим - но подают в каком-то неблагообразном виде, то это наносит колоссальный ущерб нашей стране", - сказал президент.
А такой контент, в котором заложены уважение к истории и традициям страны, "к нашим бабушкам и дедушкам, к родителям, вообще к стране нашей", напротив, создает "огромный, мощный фундамент стабильности в державе", считает Путин.
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