https://ria.ru/20231218/putin-1916566439.html

Путин высказался о развитии игровой индустрии

Путин высказался о развитии игровой индустрии - РИА Новости, 18.12.2023

Путин высказался о развитии игровой индустрии

Президент РФ Владимир Путин назвал развитие игровой индустрии в стране прибыльным бизнесом, заявил, что в этой сфере есть чем заниматься, но важно работать над... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:08

2023-12-18T18:08

2023-12-18T19:17

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_f014a4751a2c557c82bfccfbde22b2fe.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал развитие игровой индустрии в стране прибыльным бизнесом, заявил, что в этой сфере есть чем заниматься, но важно работать над контентом - Россия не должна подаваться там в негативном виде.На встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" он отметил, что компьютерными играми увлекается очень много молодых людей в стране."Мы входим, по-моему, в пятерку стран по количеству играющих в мире. Но это и очень прибыльный бизнес. По предварительным оценкам, рынок игр в России оценивается где-то в 177 миллиардов рублей - есть чем заниматься", - заявил Путин.Одной из важных составляющих развития этой сферы он назвал контент игр."Это очень важно. Потому что ведь миллионы людей сидят в этих играх. И если они играют с таким контентом, где Россию или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают - так, между прочим - но подают в каком-то неблагообразном виде, то это наносит колоссальный ущерб нашей стране", - сказал президент.А такой контент, в котором заложены уважение к истории и традициям страны, "к нашим бабушкам и дедушкам, к родителям, вообще к стране нашей", напротив, создает "огромный, мощный фундамент стабильности в державе", считает Путин.

https://ria.ru/20231218/roboty-1916561383.html

https://ria.ru/20231218/spetsialisty-1916559040.html

https://radiosputnik.ru/20231129/ii-1912769416.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество