https://ria.ru/20231218/putin-1916562248.html
Путин подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты
Путин подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты - РИА Новости, 18.12.2023
Путин подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты
Действующий глава государства Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:51
2023-12-18T17:51
2023-12-18T18:30
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Действующий глава государства Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения.Выборы президента состоятся 15–17 марта 2024 года.У входа в ЦИК Путина встретила глава комиссии Элла Памфилова, они пожали друг другу руки, глава Центризбиркома проводила президента в зал.Глава государства предоставил в ЦИК паспорт и его заверенную копию, справку с основного места работы, заявление о согласии кандидата баллотироваться на должность президента РФ, уведомление о предоставлении документов для регистрации группы избирателей и её полномочных представителей, ходатайство о регистрации группы избирателей, заверенную копию документов о профессиональном образовании, сведения об источниках доходов, сведения об имуществе, сведения о расходах, заявление о назначении полномочных представителей по финансовым вопросам и их письменное согласие на осуществление указанной деятельности.Также в ЦИК были переданы заявления избирателей в поддержку выдвижения кандидата. В предоставленном пакете документов был протокол собрания группы избирателей, список уполномоченных представителей группы избирателей, письменное согласие каждого из уполномоченных представителей, доверенности на них, и самый большой документ - нотариально заверенные данные о каждом гражданине, который принимал участие в собрании группы - всего 775 листов."Я там, где нужно было написать фамилию имя и отчество, - я написал, у меня там чуть-чуть не хватило места, пришлось завернуть", - признался Путин, но сотрудники ЦИК заверили его, что в этом нет ничего страшного.Он расписался в необходимых документах.Путин подал документы лично, как того требует законодательство.Документы у него приняли член ЦИК Константин Мазуревский и руководитель управления аппарата ЦИК Ольга Голованова. Главу государства во время визита в ЦИК сопровождал уполномоченный группы избирателей, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев. Он передал сотрудникам ЦИК флешку с электронными копиями всех требующихся документов.Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента России.
https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html
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Путин подает документы в Центризбирком
Путин подает документы в Центризбирком
2023-12-18T17:51
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Прибытие Путина в Центризбирком
Прибытие Путина в Центризбирком
2023-12-18T17:51
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты
Появилось видео подачи Путиным документов для регистрации кандидатом на выборах
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Действующий глава государства Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения.
Выборы президента состоятся 15–17 марта 2024 года.
У входа в ЦИК Путина встретила глава комиссии Элла Памфилова, они пожали друг другу руки, глава Центризбиркома проводила президента в зал.
Глава государства предоставил в ЦИК паспорт и его заверенную копию, справку с основного места работы, заявление о согласии кандидата баллотироваться на должность президента РФ, уведомление о предоставлении документов для регистрации группы избирателей и её полномочных представителей, ходатайство о регистрации группы избирателей, заверенную копию документов о профессиональном образовании, сведения об источниках доходов, сведения об имуществе, сведения о расходах, заявление о назначении полномочных представителей по финансовым вопросам и их письменное согласие на осуществление указанной деятельности.
Также в ЦИК были переданы заявления избирателей в поддержку выдвижения кандидата. В предоставленном пакете документов был протокол собрания группы избирателей, список уполномоченных представителей группы избирателей, письменное согласие каждого из уполномоченных представителей, доверенности на них, и самый большой документ - нотариально заверенные данные о каждом гражданине, который принимал участие в собрании группы - всего 775 листов.
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"Я там, где нужно было написать фамилию имя и отчество, - я написал, у меня там чуть-чуть не хватило места, пришлось завернуть", - признался Путин, но сотрудники ЦИК заверили его, что в этом нет ничего страшного.
Он расписался в необходимых документах.
Путин подал документы лично, как того требует законодательство.
Документы у него приняли член ЦИК Константин Мазуревский и руководитель управления аппарата ЦИК Ольга Голованова. Главу государства во время визита в ЦИК сопровождал уполномоченный группы избирателей, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев. Он передал сотрудникам ЦИК флешку с электронными копиями всех требующихся документов.
Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента России.
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