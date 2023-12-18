https://ria.ru/20231218/putin-1916561283.html

Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий

Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий - РИА Новости, 18.12.2023

Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий

Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Казанский техникум информационных технологий в рамках участия в саммите БРИКС в следующем году. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:46

2023-12-18T17:46

2023-12-18T18:34

брикс

россия

владимир путин

казань

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Казанский техникум информационных технологий в рамках участия в саммите БРИКС в следующем году.Победительница основного и международного зачета по парной компетенции "Мобильная робототехника" чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионал" Дарья Знобишина из Республики Татарстан пригласила президента посетить техникум, в котором будет проходить саммит БРИКС."Если это будет проходить как раз там, где вы учитесь, я, значит, точно там буду. Потому что Россия - хозяйка же саммита. Я с удовольствием принимаю ваше предложение", - сказал Путин во время встречи с победителями чемпионата "Профессионал".Во время подведения итогов года 14 декабря президент рассказал, что ожидающийся в 2024 году саммит БРИКС в Казани покажет, что в мире много стран, не желающих жить в рамках "порядка, основанного на правилах" - они предпочитают руководствоваться своими интересами и интересами партнеров, создавать условия совместного и эффективного развития.

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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брикс, россия, владимир путин, казань, республика татарстан (татарстан)