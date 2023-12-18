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Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий - РИА Новости, 18.12.2023
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17:46 18.12.2023 (обновлено: 18:34 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/putin-1916561283.html
Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий
Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий - РИА Новости, 18.12.2023
Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий
Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Казанский техникум информационных технологий в рамках участия в саммите БРИКС в следующем году. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:46
2023-12-18T18:34
брикс
россия
владимир путин
казань
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Казанский техникум информационных технологий в рамках участия в саммите БРИКС в следующем году.Победительница основного и международного зачета по парной компетенции "Мобильная робототехника" чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионал" Дарья Знобишина из Республики Татарстан пригласила президента посетить техникум, в котором будет проходить саммит БРИКС."Если это будет проходить как раз там, где вы учитесь, я, значит, точно там буду. Потому что Россия - хозяйка же саммита. Я с удовольствием принимаю ваше предложение", - сказал Путин во время встречи с победителями чемпионата "Профессионал".Во время подведения итогов года 14 декабря президент рассказал, что ожидающийся в 2024 году саммит БРИКС в Казани покажет, что в мире много стран, не желающих жить в рамках "порядка, основанного на правилах" - они предпочитают руководствоваться своими интересами и интересами партнеров, создавать условия совместного и эффективного развития.
россия
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брикс, россия, владимир путин, казань, республика татарстан (татарстан)
БРИКС, Россия, Владимир Путин, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий

Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Казанский техникум информационных технологий в рамках участия в саммите БРИКС в следующем году.
Победительница основного и международного зачета по парной компетенции "Мобильная робототехника" чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионал" Дарья Знобишина из Республики Татарстан пригласила президента посетить техникум, в котором будет проходить саммит БРИКС.
"Если это будет проходить как раз там, где вы учитесь, я, значит, точно там буду. Потому что Россия - хозяйка же саммита. Я с удовольствием принимаю ваше предложение", - сказал Путин во время встречи с победителями чемпионата "Профессионал".
Во время подведения итогов года 14 декабря президент рассказал, что ожидающийся в 2024 году саммит БРИКС в Казани покажет, что в мире много стран, не желающих жить в рамках "порядка, основанного на правилах" - они предпочитают руководствоваться своими интересами и интересами партнеров, создавать условия совместного и эффективного развития.
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БРИКСРоссияВладимир ПутинКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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