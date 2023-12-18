https://ria.ru/20231218/putin-1916541316.html
Путин приехал в Центризбирком
Путин приехал в Центризбирком - РИА Новости, 18.12.2023
Путин приехал в Центризбирком
Президент России Владимир Путин, который примет участие в президентских выборах в 2024 году, приехал в ЦИК РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:37
2023-12-18T16:37
2023-12-18T16:47
политика
владимир путин
николай булаев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который примет участие в президентских выборах в 2024 году, приехал в ЦИК РФ, передает корреспондент РИА Новости.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал РИА Новости, что каждый из кандидатов лично привезет документы для выдвижения.
https://ria.ru/20231218/putin-1916531602.html
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Прибытие Путина в Центризбирком
Прибытие Путина в Центризбирком
2023-12-18T16:37
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политика, владимир путин, николай булаев
Политика, Владимир Путин, Николай Булаев
Путин приехал в Центризбирком
Путин приехал в Центральную Избирательную Комиссию