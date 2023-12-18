https://ria.ru/20231218/putin-1916531602.html

"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели 63 процента телезрителей

"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели 63 процента телезрителей - РИА Новости, 18.12.2023

"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели 63 процента телезрителей

Более 63% телезрителей смотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, процент зрителей от всего населения России составил 10,7%, а... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:08

2023-12-18T16:08

2023-12-18T16:30

общество

россия

китай

турция

владимир путин

нтв (телеканал)

прямая линия с владимиром путиным

технологии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 63% телезрителей смотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, процент зрителей от всего населения России составил 10,7%, а количество человек, смотревших программу минимум одну минуту составил 21,7% населения России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope. Данные приведены по жителям России старше четырех лет, проживающим в городах с населением 100 тысяч человек и более и основаны на количестве просмотров шести телеканалов - "Россия 1", "Первый канал", "НТВ", "Россия 24", "МИР" и "Соловьев LIVE".Последняя прямая линия проводилась в 2021 году, тогда ее посмотрело чуть меньше телезрителей - 58,6%, при этом процент зрителей от всего населения тогда составил 10,9%, а число смотревших программу минимум одну минуту составляло 21,8. По сравнению с 2019 годом, число телезрителей, смотревших прямую линию, возросло более чем на 10%, тогда оно составляло 50,1%, процент смотревших от всего населения составлял 8,9%, а процент смотревших минимум одну минуту - 22,6%. Пресс-конференция, совмещенная в 2023 году с прямой линией с президентом России Владимиром Путиным прошла в четверг, 14 декабря, она продлилась 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса - представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Ряд вопросов задали иностранцы. Среди них представители СМИ Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.

https://ria.ru/20231214/putin-1915762159.html

россия

китай

турция

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