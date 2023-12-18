https://ria.ru/20231218/putin-1916531602.html
"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели 63 процента телезрителей
"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели 63 процента телезрителей - РИА Новости, 18.12.2023
"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели 63 процента телезрителей
Более 63% телезрителей смотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, процент зрителей от всего населения России составил 10,7%, а... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:08
2023-12-18T16:08
2023-12-18T16:30
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 63% телезрителей смотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, процент зрителей от всего населения России составил 10,7%, а количество человек, смотревших программу минимум одну минуту составил 21,7% населения России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope. Данные приведены по жителям России старше четырех лет, проживающим в городах с населением 100 тысяч человек и более и основаны на количестве просмотров шести телеканалов - "Россия 1", "Первый канал", "НТВ", "Россия 24", "МИР" и "Соловьев LIVE".Последняя прямая линия проводилась в 2021 году, тогда ее посмотрело чуть меньше телезрителей - 58,6%, при этом процент зрителей от всего населения тогда составил 10,9%, а число смотревших программу минимум одну минуту составляло 21,8. По сравнению с 2019 годом, число телезрителей, смотревших прямую линию, возросло более чем на 10%, тогда оно составляло 50,1%, процент смотревших от всего населения составлял 8,9%, а процент смотревших минимум одну минуту - 22,6%. Пресс-конференция, совмещенная в 2023 году с прямой линией с президентом России Владимиром Путиным прошла в четверг, 14 декабря, она продлилась 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса - представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Ряд вопросов задали иностранцы. Среди них представители СМИ Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.
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общество, россия, китай, турция, владимир путин, нтв (телеканал), прямая линия с владимиром путиным, технологии, итоги года с владимиром путиным
Общество, Россия, Китай, Турция, Владимир Путин, НТВ (телеканал), Прямая линия с Владимиром Путиным, Технологии, Итоги года с Владимиром Путиным
"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели 63 процента телезрителей
Mediascope: прямую линию с Путиным посмотрели более 63 процента телезрителей
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 63% телезрителей смотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, процент зрителей от всего населения России составил 10,7%, а количество человек, смотревших программу минимум одну минуту составил 21,7% населения России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope.
Данные приведены по жителям России старше четырех лет, проживающим в городах с населением 100 тысяч человек и более и основаны на количестве просмотров шести телеканалов - "Россия 1", "Первый канал", "НТВ", "Россия 24", "МИР" и "Соловьев LIVE".
Последняя прямая линия проводилась в 2021 году, тогда ее посмотрело чуть меньше телезрителей - 58,6%, при этом процент зрителей от всего населения тогда составил 10,9%, а число смотревших программу минимум одну минуту составляло 21,8.
Особый формат: "Итоги года с Владимиром Путиным"
По сравнению с 2019 годом, число телезрителей, смотревших прямую линию, возросло более чем на 10%, тогда оно составляло 50,1%, процент смотревших от всего населения составлял 8,9%, а процент смотревших минимум одну минуту - 22,6%.
Пресс-конференция, совмещенная в 2023 году с прямой линией с президентом России Владимиром Путиным прошла в четверг, 14 декабря, она продлилась 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса - представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Ряд вопросов задали иностранцы. Среди них представители СМИ Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.