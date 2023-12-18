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Путин назвал одну из целей России в ходе председательства в СНГ
Путин назвал одну из целей России в ходе председательства в СНГ - РИА Новости, 18.12.2023
Путин назвал одну из целей России в ходе председательства в СНГ
Президент России Владимир Путин заявил о важности решить практические вопросы функционирования Международной организации по русскому языку. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:28
2023-12-18T11:28
2023-12-18T11:43
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности решить практические вопросы функционирования Международной организации по русскому языку."В ходе своего председательства (в СНГ) Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния – русского языка, который был и остаётся языком межнационального общения сотен миллионов людей как в наших странах, так и по всему миру", - сказал он в обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.Путин напомнил, что на Бишкекском саммите 13 октября подписан Договор об учреждении Международной организации по русскому языку."Эта структура, штаб-квартира которой будет располагаться в Сочи, призвана содействовать обеспечению защиты и продвижению русского языка как ключа к взаимопониманию и свободному общению и в рамках СНГ, и за его пределами. Сейчас важно решить практические вопросы функционирования организации, разработать её основополагающие документы, а также подготовить и провести первую министерскую конференцию", - сказал он.
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россия, снг, сочи, владимир путин
Россия, СНГ, Сочи, Владимир Путин
Путин назвал одну из целей России в ходе председательства в СНГ
Путин: Россия уделит внимание сбережению русского языка в ходе председательства