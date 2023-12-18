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Метеорит. В Британии забили тревогу из-за военного шага России

Метеорит. В Британии забили тревогу из-за военного шага России - РИА Новости, 18.12.2023

Метеорит. В Британии забили тревогу из-за военного шага России

Россия активно разворачивает новейшую боевую систему "Авангард", пишет журналист Уилл Стюарт для издания Daily Express. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:59

2023-12-18T09:59

2023-12-18T11:04

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия активно разворачивает новейшую боевую систему "Авангард", пишет журналист Уилл Стюарт для издания Daily Express. "Ракета, которую Путин описывал как "метеорит", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", — говорится в публикации.Издание приводит слова старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, который ранее отмечал, что такое оружие сократит время, затрачиваемое на то, чтобы добраться до цели, и время принятия решения о любой попытке вступить в бой или иным образом отреагировать на его запуск. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области этим оружием. Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.

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в мире, россия, международный институт стратегических исследований, сша, европа