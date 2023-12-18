Метеорит. В Британии забили тревогу из-за военного шага России
Daily Express: комплекс "Авангард" заставляет нервничать военных на Западе
Запуск новейшей ракеты "Авангард". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия активно разворачивает новейшую боевую систему "Авангард", пишет журналист Уилл Стюарт для издания Daily Express.
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"Ракета, которую Путин описывал как "метеорит", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", — говорится в публикации.
Издание приводит слова старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, который ранее отмечал, что такое оружие сократит время, затрачиваемое на то, чтобы добраться до цели, и время принятия решения о любой попытке вступить в бой или иным образом отреагировать на его запуск.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области этим оружием.
Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области этим оружием.
Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.