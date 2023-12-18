https://ria.ru/20231218/protest-1916595312.html

В Сербии участники протеста оппозиции перекрыли улицу перед избиркомом

В Сербии участники протеста оппозиции перекрыли улицу перед избиркомом - РИА Новости, 18.12.2023

В Сербии участники протеста оппозиции перекрыли улицу перед избиркомом

В Белграде участники протеста прозападной оппозиции, несогласной с результатами муниципальных выборов в столице Сербии, перекрыли движение перед зданием... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:50

2023-12-18T20:50

2023-12-18T23:11

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БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. В Белграде участники протеста прозападной оппозиции, несогласной с результатами муниципальных выборов в столице Сербии, перекрыли движение перед зданием Республиканской избирательной комиссии, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%.В Белграде оппозиция выразила несогласие с победой на выборах в скупщину (городское собрание) коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), которая по данным городского избиркома на 16.00 (18.00 мск) в понедельник получает 39,34% поддержки граждан против 34,27% прозападного блока, подсчет голосов избиркомом продолжается. По мнению лидеров движения "Сербия против насилия" речь идет о "подвозе властями" в столицу около 40 тысяч избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.Лидеры прозападной оппозиции Мариника Тепич и Мирослав Алексич не признали предварительные результаты муниципальных выборов в Белграда и призвали сторонников на протест в 18.00 (20.00 мск) перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы.Свыше тысячи граждан, многие со свистками собрались перед зданием городской администрации, где расположен городской избирком и скандируя "Воры, воры" направились шествием к зданию Республиканской избирательной комиссии через парк.Протестующие затем перекрыли движение на центральной улице Краля Милана перед зданием Республиканского избиркома, напротив резиденции президента. Толпа шумит, свистит и продолжает скандировать "Воры, воры" на улице перед зданием, которое охраняет полиция. Протестующие бросают яйца и рулоны туалетной бумаги ко входу в избирком, активисты в мегафон просят их этого не делать.Перед самым входом в РИК установлено металлическое ограждение. Между входом и толпой находится часть журналистов и сотрудники безопасности.Несмотря на массу протестующих у входа, в избирком продолжают входить сотрудники, следующее заседание назначено на 21.00 (23.00 мск).Несогласные уточняют, что испытывают претензии по предварительным результатам муниципальных выборов по Белграду. К предварительным результатам парламентских выборов у них претензий нет.Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 7 944 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,72% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,57%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,56%.В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,04% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,69% поддержки.Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,72% "Союз венгров Воеводины".Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Сербия не смеет останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 из всего 250 мандатов, заявил Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник.Он также сообщил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии после выборов. На празднование победы на выборах с ним на сцену также вышли президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и председатель парламента Черногории Андрия Мандич, члены правительства и функционеры СПП.По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231218/serbiya-1916410603.html

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

https://ria.ru/20231218/vybory-1916465577.html

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в мире, сербия, белград (город), сербская прогрессивная партия (спп), евросоюз