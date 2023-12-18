https://ria.ru/20231218/protest-1916389514.html

Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска ракеты

Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска ракеты - РИА Новости, 18.12.2023

Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска ракеты

Япония заявила Северной Корее решительный протест в связи с пуском баллистической ракеты, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T07:31

2023-12-18T07:31

2023-12-18T07:31

в мире

япония

хоккайдо

есимаса хаяси

пекин

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Япония заявила Северной Корее решительный протест в связи с пуском баллистической ракеты, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси. "Действия Северной Кореи, включая постоянные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и являются неприемлемыми. Пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьезную проблему для безопасности нашего народа. По каналам через посольство в Пекине Япония заявила решительный протест", - сказал Хаяси. Министерство обороны Японии сообщило, что в 08.24 (02.24 мск) Северная Корея провела пуск баллистической ракеты по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Полет ракеты продолжался 73 минуты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в районе северного острова Хоккайдо. Высота полета составила более 6 тысяч километров, дальность около 1000 километров, предположительно, это ракета класса МБР. При обычной траектории дальность полета ракеты с учетом веса боеголовки могла бы составить 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США. Данных об ущербе японским воздушным и морским судам нет. До этого пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР провела 12 июля. Всего было проведено 15 пусков МБР, из них 3 в 2017 году, 7 – в 2022 и 5 в текущем. Время полета в этот раз стало вторым по продолжительности после пуска новой межконтинентальной твердотопливной ракеты 12 июля 2023 года (тогда длительность была 75 минут, высота – 6650 километров).

https://ria.ru/20231218/raketa-1916386577.html

япония

хоккайдо

пекин

кндр (северная корея)

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в мире, япония, хоккайдо, есимаса хаяси, пекин, кндр (северная корея)