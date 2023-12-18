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В Петербурге задержали подростков, повредивших двери в квартирах военкоров - РИА Новости, 18.12.2023
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14:45 18.12.2023 (обновлено: 14:51 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916509173.html
В Петербурге задержали подростков, повредивших двери в квартирах военкоров
В Петербурге задержали подростков, повредивших двери в квартирах военкоров - РИА Новости, 18.12.2023
В Петербурге задержали подростков, повредивших двери в квартирах военкоров
Двое несовершеннолетних задержаны после повреждения дверей в квартирах родственников военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Петербурге, сообщила... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:45
2023-12-18T14:51
происшествия
санкт-петербург
ирина волк
россия
приморский район
жилье
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны после повреждения дверей в квартирах родственников военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей. Сейчас они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия", - говорится в Telegram-канале Волк.Ранее она сообщила, что в Приморском районе Петербурга действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском – по статье 213 УК РФ (хулиганство).
https://ria.ru/20231214/voenkory-1915730071.html
санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, ирина волк, россия, приморский район, жилье
Происшествия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Россия, Приморский район, Жилье
В Петербурге задержали подростков, повредивших двери в квартирах военкоров

В Петербурге задержали двух подростков, повредивших двери в квартирах военкоров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны после повреждения дверей в квартирах родственников военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«
"Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей. Сейчас они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия", - говорится в Telegram-канале Волк.
Ранее она сообщила, что в Приморском районе Петербурга действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском – по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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ПроисшествияСанкт-ПетербургИрина ВолкРоссияПриморский районЖилье
 
 
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