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В ГД внесли проект об исполнении постановления об освобождении по болезни

В ГД внесли проект об исполнении постановления об освобождении по болезни - РИА Новости, 18.12.2023

В ГД внесли проект об исполнении постановления об освобождении по болезни

Верховый суд внёс в Госдуму законопроект, по которому постановление суда об освобождении осужденного в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:08

2023-12-18T13:08

2023-12-18T13:19

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Верховый суд внёс в Госдуму законопроект, по которому постановление суда об освобождении осужденного в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению, следует из электронной базы ГД. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас, поскольку на постановление суда, которым принято решение об освобождении, могут быть поданы апелляционные жалоба или представление, такое постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению по истечении 15 суток, предназначенных для его обжалования в апелляционном порядке либо в день вынесения судом апелляционной инстанции определения или постановления. "Постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью ...подлежит немедленному исполнению", - следует из текста законопроекта.Из пояснительной записки также следует, что действующее правовое регулирование порядка и срока освобождения осужденного, страдающего тяжелым заболеванием, не в полной мере согласуется с положениями Конституции РФ, в соответствии с которыми одним из основных прав человека и гражданина является право на жизнь, никто не должен подвергаться жестокому наказанию, а также с целями наказания, принципами гуманизма и рационального применения мер принуждения.Законопроектом также предлагается в целях унификации уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законов закрепить в УПК РФ право суда рассматривать вопросы об освобождении по болезни не только по ходатайству осужденного, но и по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание.

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913790615.html

https://ria.ru/20231212/shtraf-1915319470.html

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