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Ростовскому экс-депутату ужесточили приговор по делу о хищении газа - РИА Новости, 18.12.2023
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21:46 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/prigovor-1916600331.html
Ростовскому экс-депутату ужесточили приговор по делу о хищении газа
Ростовскому экс-депутату ужесточили приговор по делу о хищении газа - РИА Новости, 18.12.2023
Ростовскому экс-депутату ужесточили приговор по делу о хищении газа
Шахтинский городской суд Ростовской области назначил по четыре года колонии бывшему депутату законодательного собрания региона Игорю Кундрату и инженеру Антону... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:46
2023-12-18T21:46
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Шахтинский городской суд Ростовской области назначил по четыре года колонии бывшему депутату законодательного собрания региона Игорю Кундрату и инженеру Антону Акользину, которые обвинялись в хищении газа на 46,3 миллиона рублей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. Как сообщало следствие, с сентября 2016 года по март 2020 года обвиняемые занизили показатели фактически потребленного природного газа обществами "Кундрат" и "ПК Кундрат", похитив более 6 тысяч кубометров газа. Тем самым ООО "Газпром межрегион Ростов-на-Дону" был причинен ущерб на сумму более 46,3 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Кража". В октябре прошлого года Шахтинский городской суд назначил Кундрату и Акользину судебный штраф по 25 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала данное решение. В январе текущего года Четвертый кассационный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. "Приговором суда от 18 декабря 2023 года Кундрат и Акользин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража), и им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Кундрат и Акользин взяты под стражу в зале суда. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Ростовскому экс-депутату ужесточили приговор по делу о хищении газа

Суд ужесточил приговор ростовскому экс-депутату Кундрату по делу о хищении газа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Шахтинский городской суд Ростовской области назначил по четыре года колонии бывшему депутату законодательного собрания региона Игорю Кундрату и инженеру Антону Акользину, которые обвинялись в хищении газа на 46,3 миллиона рублей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
Как сообщало следствие, с сентября 2016 года по март 2020 года обвиняемые занизили показатели фактически потребленного природного газа обществами "Кундрат" и "ПК Кундрат", похитив более 6 тысяч кубометров газа. Тем самым ООО "Газпром межрегион Ростов-на-Дону" был причинен ущерб на сумму более 46,3 миллиона рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Кража". В октябре прошлого года Шахтинский городской суд назначил Кундрату и Акользину судебный штраф по 25 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала данное решение. В январе текущего года Четвертый кассационный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
"Приговором суда от 18 декабря 2023 года Кундрат и Акользин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража), и им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.
Кундрат и Акользин взяты под стражу в зале суда. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Дмитрий Мазуров - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения
12 декабря, 14:43
 
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