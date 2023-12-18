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В Москве осудили экс-полицейского за попытку выманить 10 миллионов рублей

В Москве осудили экс-полицейского за попытку выманить 10 миллионов рублей - РИА Новости, 18.12.2023

В Москве осудили экс-полицейского за попытку выманить 10 миллионов рублей

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Москвы к 3,5 годам колонии общего режима за попытку выманить 10 миллионов рублей у клиента ювелирного дома Дарьи... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:23

2023-12-18T14:23

2023-12-18T14:31

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Москвы к 3,5 годам колонии общего режима за попытку выманить 10 миллионов рублей у клиента ювелирного дома Дарьи Спиридоновой, обвиняемой в аферах на 350 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного УВД одного из административных округов столицы Станислава Асютина. Он осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество…). Суд приговорил Асютина к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в июле 2022 года Асютин получил информацию проверке по заявлению одного из потерпевших от мошеннических действий известного ювелирного дома Дарьи Спиридоновой и решил воспользоваться этим. Полицейский утверждал, что может помочь в принятии нужного процессуального решения и за 10 миллионов рублей следствие гарантированно возбудит уголовное дело, в рамках которого проводились обыски для изъятия похищенного имущества. Асютин был задержан на месте при передаче денег. Приговор в законную силу не вступил. Как уточнили РИА Новости в Таганском суде Москвы, с Асютина также взысканы процессуальные издержки - почти 1,2 миллиона рублей. При этом потерпевшему Р. Малынщуку было отказано в удовлетворении гражданского иска о компенсации морального вреда. В феврале Хамовнический районный суд отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову, обвиняемую в мошенничествах на 191 миллион рублей. Позже столичная прокуратура уточнила, что ей инкриминируются аферы более чем на 350 миллионов рублей, по делу проходят 19 потерпевших. Эти деньги она получала под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями - и присвоила их, сообщала прокуратура. Спиридоновой вменяются ч. 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). В октябре прокуратура сообщала об утверждении обвинительного заключения.

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