https://ria.ru/20231218/prestupnost-1916409000.html

В Госдуме назвали киевский режим катализатором детской преступности

В Госдуме назвали киевский режим катализатором детской преступности - РИА Новости, 18.12.2023

В Госдуме назвали киевский режим катализатором детской преступности

Киевский режим - катализатор детской преступности в России и странах Европы, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:17

2023-12-18T10:17

2023-12-18T10:50

специальная военная операция на украине

россия

госдума рф

украина

безопасность

анна кузнецова

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киевский режим - катализатор детской преступности в России и странах Европы, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова."Киевский режим - катализатор детской преступности, в том числе, в странах Европы и России", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступления киевского режима против детей. По её словам, Киев разработал систему вербовки несовершеннолетних для совершения выгодных ему преступлений. В частности, Кузнецова рассказала, что школьники сами могут выступать наводчиками или курировать группы для вербовки, детям обещают заплатить деньги после выполнения заданий, а также предлагают отпустить "якобы из плена близкого человека". Эту систему курируют администрации школ, отметила она. Парламентарий добавила, что Киев занимается распространением общественной паники, одна из схем - распространение в сети вирусных сообщений, якобы мини-взрывчатки прикрепляются к телефонам.Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья — вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, украина, безопасность, анна кузнецова, ситуация в днр и лнр