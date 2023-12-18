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Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:48 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/prazdnik-1916509765.html
Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье
Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2023
Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье
Праздник "Морозные традиции" в парках Московской области посетили более 25 тысяч человек 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:48
2023-12-18T14:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Праздник "Морозные традиции" в парках Московской области посетили более 25 тысяч человек 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Посетители смогли поучаствовать в проекте "Елки-парки" по изготовлению праздничных деревьев своими руками из подручных материалов, играх в хоккей и зимних соревнованиях на время, командных состязаниях "Самый большой снеговик", а также конкурсах на лучший детский новогодний костюм. В пресс-службе добавили, что на мероприятии работали площадки для физических и творческих активностей, маркеты "К Новому году", были проведены мастер-классы по приготовлению, дегустации шоколада ручной работы, по изготовлению елочных новогодних венков, свечей и конфет. Жители и гости региона посмотрели музыкальные анимационные программы и выступления вокальных коллективов, анимации на катке и спектакли. Также посетители побывали на открытии арт-объектов, поучаствовали в квестах "По следам Деда Мороза". Для всех желающих работали резиденции и почта Деда Мороза.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиПраздник "Морозные традиции" в Московской области
Праздник Морозные традиции в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Праздник "Морозные традиции" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Праздник "Морозные традиции" в парках Московской области посетили более 25 тысяч человек 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Посетители смогли поучаствовать в проекте "Елки-парки" по изготовлению праздничных деревьев своими руками из подручных материалов, играх в хоккей и зимних соревнованиях на время, командных состязаниях "Самый большой снеговик", а также конкурсах на лучший детский новогодний костюм.
В пресс-службе добавили, что на мероприятии работали площадки для физических и творческих активностей, маркеты "К Новому году", были проведены мастер-классы по приготовлению, дегустации шоколада ручной работы, по изготовлению елочных новогодних венков, свечей и конфет.
Жители и гости региона посмотрели музыкальные анимационные программы и выступления вокальных коллективов, анимации на катке и спектакли. Также посетители побывали на открытии арт-объектов, поучаствовали в квестах "По следам Деда Мороза". Для всех желающих работали резиденции и почта Деда Мороза.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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15 декабря, 18:09
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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