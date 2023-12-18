https://ria.ru/20231218/prazdnik-1916509765.html
Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье
Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2023
Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье
Праздник "Морозные традиции" в парках Московской области посетили более 25 тысяч человек 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:48
2023-12-18T14:48
2023-12-18T14:48
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Праздник "Морозные традиции" в парках Московской области посетили более 25 тысяч человек 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Посетители смогли поучаствовать в проекте "Елки-парки" по изготовлению праздничных деревьев своими руками из подручных материалов, играх в хоккей и зимних соревнованиях на время, командных состязаниях "Самый большой снеговик", а также конкурсах на лучший детский новогодний костюм. В пресс-службе добавили, что на мероприятии работали площадки для физических и творческих активностей, маркеты "К Новому году", были проведены мастер-классы по приготовлению, дегустации шоколада ручной работы, по изготовлению елочных новогодних венков, свечей и конфет. Жители и гости региона посмотрели музыкальные анимационные программы и выступления вокальных коллективов, анимации на катке и спектакли. Также посетители побывали на открытии арт-объектов, поучаствовали в квестах "По следам Деда Мороза". Для всех желающих работали резиденции и почта Деда Мороза.
https://ria.ru/20231215/znak-1916090358.html
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Праздник "Морозные традиции" в парках Московской области посетили более 25 тысяч человек 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Посетители смогли поучаствовать в проекте "Елки-парки" по изготовлению праздничных деревьев своими руками из подручных материалов, играх в хоккей и зимних соревнованиях на время, командных состязаниях "Самый большой снеговик", а также конкурсах на лучший детский новогодний костюм.
В пресс-службе добавили, что на мероприятии работали площадки для физических и творческих активностей, маркеты "К Новому году", были проведены мастер-классы по приготовлению, дегустации шоколада ручной работы, по изготовлению елочных новогодних венков, свечей и конфет.
Жители и гости региона посмотрели музыкальные анимационные программы и выступления вокальных коллективов, анимации на катке и спектакли. Также посетители побывали на открытии арт-объектов, поучаствовали в квестах "По следам Деда Мороза". Для всех желающих работали резиденции и почта Деда Мороза.
Знак качества "Дед Мороз рекомендует" вручили 22 паркам Подмосковья