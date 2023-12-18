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В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, погиб человек
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, погиб человек - РИА Новости, 18.12.2023
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, погиб человек
Один человек погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, эвакуированы 26 человек, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:55
2023-12-18T18:55
2023-12-18T19:15
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, эвакуированы 26 человек, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в доме на Школьной улице в Приморском районе города. В 3-комнатной квартире площадью 60 квадратных метров происходило горение по всей площади. Пожар был локализован в 18.08 мск. "Из опасной зоны эвакуированы 26 человек. По уточненной информации, на месте пожара обнаружен погибший человек", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 27 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, погиб человек
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, погиб человек, 26 эвакуировали