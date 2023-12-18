https://ria.ru/20231218/pozhar-1916576335.html

В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, погиб человек

В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, погиб человек - РИА Новости, 18.12.2023

В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, погиб человек

Один человек погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, эвакуированы 26 человек, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:55

2023-12-18T18:55

2023-12-18T19:15

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916579768_309:0:3950:2048_1920x0_80_0_0_e6e8b84dde2b3ee1d175c0ce4882b08e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, эвакуированы 26 человек, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в доме на Школьной улице в Приморском районе города. В 3-комнатной квартире площадью 60 квадратных метров происходило горение по всей площади. Пожар был локализован в 18.08 мск. "Из опасной зоны эвакуированы 26 человек. По уточненной информации, на месте пожара обнаружен погибший человек", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 27 человек.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)