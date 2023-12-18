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"Я не выдумываю". Американский разведчик привел пугающие цифры потерь ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
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01:04 18.12.2023 (обновлено: 01:05 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/poteri-1916377743.html
"Я не выдумываю". Американский разведчик привел пугающие цифры потерь ВСУ
"Я не выдумываю". Американский разведчик привел пугающие цифры потерь ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
"Я не выдумываю". Американский разведчик привел пугающие цифры потерь ВСУ
ВСУ теряют до 90 процентов мобилизованных из-за некомпетентности Киева, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T01:04
2023-12-18T01:05
в мире
киев
полтава
украина
сергей кривонос
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВСУ теряют до 90 процентов мобилизованных из-за некомпетентности Киева, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.&quot;Что же, 80-90 процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80 до 90 процентов вероятности, что ты не вернешься&quot;, — высказался разведчик.Он добавил, что все в НАТО виноваты в гибели огромного числа украинцев. Из-за этого, заключил разведчик, руководство вооруженных сил США нужно уволить за некомпетентность.Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что правительство Украины игнорирует бедственное положение армии, что приводит к колоссальным потерям.
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в мире, киев, полтава, украина, сергей кривонос, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
В мире, Киев, Полтава, Украина, Сергей Кривонос, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Я не выдумываю". Американский разведчик привел пугающие цифры потерь ВСУ

Скот Риттер: потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВСУ теряют до 90 процентов мобилизованных из-за некомпетентности Киева, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.
«

"Что же, 80-90 процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80 до 90 процентов вероятности, что ты не вернешься", — высказался разведчик.

Он добавил, что все в НАТО виноваты в гибели огромного числа украинцев. Из-за этого, заключил разведчик, руководство вооруженных сил США нужно уволить за некомпетентность.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что правительство Украины игнорирует бедственное положение армии, что приводит к колоссальным потерям.
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В миреКиевПолтаваУкраинаСергей КривоносСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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