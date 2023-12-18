https://ria.ru/20231218/pomosch-1916596322.html

США направили остатки средств на помощь ВСУ для восполнения своих запасов

США направили остатки средств на помощь ВСУ для восполнения своих запасов - РИА Новости, 18.12.2023

США направили остатки средств на помощь ВСУ для восполнения своих запасов

США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения своих военных запасов, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T21:00

2023-12-18T21:00

2023-12-18T21:00

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения своих военных запасов, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее в декабре официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Райдер уточнял, что США располагают средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и 1 миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

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