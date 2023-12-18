https://ria.ru/20231218/pomosch-1916594320.html

США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Украине

США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 18.12.2023

США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Украине

США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:41

2023-12-18T20:41

2023-12-18T23:23

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге."Мы все еще планируем один пакет помощи Украине позднее в этом месяце", — сказал он.По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима."Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине", — добавил Кирби.На минувшей неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия постсоветской республике. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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в мире, украина, сша, патрик райдер, джон кирби, министерство обороны сша, джо байден, израиль