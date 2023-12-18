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США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 18.12.2023
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20:41 18.12.2023 (обновлено: 23:23 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/pomosch-1916594320.html
США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Украине
США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 18.12.2023
США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Украине
США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:41
2023-12-18T23:23
в мире
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сша
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге."Мы все еще планируем один пакет помощи Украине позднее в этом месяце", — сказал он.По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима."Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине", — добавил Кирби.На минувшей неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия постсоветской республике. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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в мире, украина, сша, патрик райдер, джон кирби, министерство обороны сша, джо байден, израиль
В мире, Украина, США, Патрик Райдер, Джон Кирби, Министерство обороны США, Джо Байден, Израиль
США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Украине

США в конце декабря объявят о последнем пакете военной помощи Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.
"Мы все еще планируем один пакет помощи Украине позднее в этом месяце", — сказал он.
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По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
"Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине", — добавил Кирби.
На минувшей неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия постсоветской республике. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.
Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
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