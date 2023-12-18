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Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники и лекарства - РИА Новости, 18.12.2023
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12:25 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/pomosch-1916451222.html
Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники и лекарства
Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники и лекарства - РИА Новости, 18.12.2023
Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники и лекарства
Гуманитарный конвой Владимирской области доставил в боевые части и подразделения 27 тонн груза, в состав которого вошли лесоматериалы, печи, беспилотники и... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:25
2023-12-18T12:25
надежные люди
владимирская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
сергей наумов
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РЯЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Гуманитарный конвой Владимирской области доставил в боевые части и подразделения 27 тонн груза, в состав которого вошли лесоматериалы, печи, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, одежда и лекарства, сообщила пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Александра Авдеева в зоне специальной военной операции побывал очередной гуманитарный конвой правительства Владимирской области. Колонна из четырёх автомашин прошла более 4,5 тысячи километров и доставила свыше 27 тонн полезных грузов в боевые части и подразделения в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях и Республике Крым", - говорится в сообщении. Уточняется, что конвой посетил семь подразделений. "Воинам-владимирцам в штурмовые, танковые, артиллерийские, мотопехотные и ремонтно-восстановительные подразделения доставлены лесоматериалы, печи, генераторы, различные инструменты, одежда и обувь, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники, антидроновые ружья, лекарства, медицинское оборудование и многое другое. Уже традиционно в грузовые комплекты были включены личные посылки и свежие выпуски владимирских печатных СМИ", - отмечает правительство области. Как подчеркнул руководитель конвоя, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора области Сергей Наумов, слова которого приводятся в сообщении, при оказании дополнительной помощи в полной мере реализована новая практика – детально выверенная адресная доставка необходимых грузов непосредственно в части.
https://ria.ru/20231214/svo-1915883550.html
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владимирская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей наумов
Надежные люди, Владимирская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Сергей Наумов

Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники и лекарства

© Фото : пресс-служба правительства Владимирской областиВладимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники, печи и лекарства
Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники, печи и лекарства - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Владимирской области
Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники, печи и лекарства
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РЯЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Гуманитарный конвой Владимирской области доставил в боевые части и подразделения 27 тонн груза, в состав которого вошли лесоматериалы, печи, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, одежда и лекарства, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора Александра Авдеева в зоне специальной военной операции побывал очередной гуманитарный конвой правительства Владимирской области. Колонна из четырёх автомашин прошла более 4,5 тысячи километров и доставила свыше 27 тонн полезных грузов в боевые части и подразделения в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях и Республике Крым", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что конвой посетил семь подразделений. "Воинам-владимирцам в штурмовые, танковые, артиллерийские, мотопехотные и ремонтно-восстановительные подразделения доставлены лесоматериалы, печи, генераторы, различные инструменты, одежда и обувь, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники, антидроновые ружья, лекарства, медицинское оборудование и многое другое. Уже традиционно в грузовые комплекты были включены личные посылки и свежие выпуски владимирских печатных СМИ", - отмечает правительство области.
Как подчеркнул руководитель конвоя, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора области Сергей Наумов, слова которого приводятся в сообщении, при оказании дополнительной помощи в полной мере реализована новая практика – детально выверенная адресная доставка необходимых грузов непосредственно в части.
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