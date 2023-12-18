https://ria.ru/20231218/pomosch-1916451222.html

Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники и лекарства

Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники и лекарства - РИА Новости, 18.12.2023

Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники и лекарства

Гуманитарный конвой Владимирской области доставил в боевые части и подразделения 27 тонн груза, в состав которого вошли лесоматериалы, печи, беспилотники и... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:25

2023-12-18T12:25

2023-12-18T12:25

надежные люди

владимирская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

сергей наумов

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РЯЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Гуманитарный конвой Владимирской области доставил в боевые части и подразделения 27 тонн груза, в состав которого вошли лесоматериалы, печи, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, одежда и лекарства, сообщила пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Александра Авдеева в зоне специальной военной операции побывал очередной гуманитарный конвой правительства Владимирской области. Колонна из четырёх автомашин прошла более 4,5 тысячи километров и доставила свыше 27 тонн полезных грузов в боевые части и подразделения в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях и Республике Крым", - говорится в сообщении. Уточняется, что конвой посетил семь подразделений. "Воинам-владимирцам в штурмовые, танковые, артиллерийские, мотопехотные и ремонтно-восстановительные подразделения доставлены лесоматериалы, печи, генераторы, различные инструменты, одежда и обувь, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники, антидроновые ружья, лекарства, медицинское оборудование и многое другое. Уже традиционно в грузовые комплекты были включены личные посылки и свежие выпуски владимирских печатных СМИ", - отмечает правительство области. Как подчеркнул руководитель конвоя, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора области Сергей Наумов, слова которого приводятся в сообщении, при оказании дополнительной помощи в полной мере реализована новая практика – детально выверенная адресная доставка необходимых грузов непосредственно в части.

https://ria.ru/20231214/svo-1915883550.html

https://ria.ru/20231208/svo-1914727570.html

владимирская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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владимирская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей наумов