Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники и лекарства
© Фото : пресс-служба правительства Владимирской областиВладимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники, печи и лекарства
© Фото : пресс-служба правительства Владимирской области
Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники, печи и лекарства
РЯЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Гуманитарный конвой Владимирской области доставил в боевые части и подразделения 27 тонн груза, в состав которого вошли лесоматериалы, печи, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, одежда и лекарства, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора Александра Авдеева в зоне специальной военной операции побывал очередной гуманитарный конвой правительства Владимирской области. Колонна из четырёх автомашин прошла более 4,5 тысячи километров и доставила свыше 27 тонн полезных грузов в боевые части и подразделения в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях и Республике Крым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что конвой посетил семь подразделений. "Воинам-владимирцам в штурмовые, танковые, артиллерийские, мотопехотные и ремонтно-восстановительные подразделения доставлены лесоматериалы, печи, генераторы, различные инструменты, одежда и обувь, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники, антидроновые ружья, лекарства, медицинское оборудование и многое другое. Уже традиционно в грузовые комплекты были включены личные посылки и свежие выпуски владимирских печатных СМИ", - отмечает правительство области.
Как подчеркнул руководитель конвоя, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора области Сергей Наумов, слова которого приводятся в сообщении, при оказании дополнительной помощи в полной мере реализована новая практика – детально выверенная адресная доставка необходимых грузов непосредственно в части.