https://ria.ru/20231218/polifenoly-1916087668.html

Витамины от старости. Названы продукты, защищающие сердце и мозг

Витамины от старости. Названы продукты, защищающие сердце и мозг - РИА Новости, 18.12.2023

Витамины от старости. Названы продукты, защищающие сердце и мозг

Полифенолы, содержащиеся в растительной пище, регулируют микробиом кишечника, защищают от рака, снимают воспаления. А недавние исследования показали, что они... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:00

2023-12-18T08:00

2023-12-18T08:04

наука

биология

медицина

химия

растения

диеты

старение

сердце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916055721_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c47e6226e1f6dc3d8019391e8abb829.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Полифенолы, содержащиеся в растительной пище, регулируют микробиом кишечника, защищают от рака, снимают воспаления. А недавние исследования показали, что они полезны для людей старшего возраста. Какие продукты наиболее богаты этими природными лекарствами — в материале РИА Новости.Свойство, вызвавшее взрывной интересХимики еще сто лет назад заинтересовались этими органическими соединениями — прежде всего как дубильными веществами и естественными пигментами. Многие отвечают за вкус и цвет растений: например, капсаицин делает перец горьким, а антоциан окрашивает плоды и листья в красный цвет. Полифенолы синтезируются в растениях и водорослях. Непосредственно в росте и размножении не участвуют, поэтому их еще называют вторичными метаболитами. Играют определенную роль в фотосинтезе, защищают от жесткого ультрафиолетового излучения, вирусных и грибковых заболеваний. Кроме того, помогают пережить стресс, вызванный неблагоприятными факторами окружающей среды, например длительной засухой. Эти соединения стали особенно активно изучать после открытия их антиоксидантных свойств. Сейчас известно более восьми тысяч полифенолов. Особенно интересны пищевые или диетические, употребление которых полезно для здоровья. Их разделяют на два больших класса: флавоноиды и нефлавоноиды.Химическая структура помогает полифенолам бороться с вредным воздействием свободных радикалов, на внешней оболочке которых есть неспаренные электроны, — этим и обусловлена их высокая химическая активность. Полифенолы отдают свободным радикалам недостающий электрон, чем нейтрализуют их и стабилизируют.Попадая в организм с продуктами питания, большинство полифенолов не разлагается в тонком кишечнике, а накапливается в толстом, где служит пищей для кишечных бактерий. Микроорганизмы расщепляют их на более простые соединения (метаболиты), и таким образом часть усваивается. По этой причине не все результаты прошлых экспериментов корректны — в органы поступает меньше полифенолов, чем содержится в пище. Хлеб — всему голова… цельнозерновойПолифенолами богаты не только листья или стебли растений, но и плоды, а особенно много их в зерновых продуктах. По грубым оценкам, в день человек получает порядка грамма полифенолов: в десять раз больше, чем витамина С, и в сто — витамина Е. В недавнем исследовании ученые из Австралии подсчитали дозу, поступающую в организм с зерновыми продуктами. Для этого использовали данные Мельбурнского когортного исследования с участием десятков тысяч человек с 1990 по 1994 год. Волонтеры ответили на 121 вопрос о питании. Ученых интересовало, как часто и какие зерновые блюда они едят — например, мюсли, вареный рис, хлеб. Интересно, что четверть опрошенных — родом с юга Европы (Греция, Италия).Авторы взяли из научной литературы данные о содержании полифенолов в различных зерновых продуктах и получили любопытную картину. Оказалось, больше всего этих веществ потребляют приверженцы здорового образа жизни — физически активные, некурящие, без лишнего веса. Причем мужчины получают полифенолов больше, чем женщины. Также норма потребления выше у людей более благополучных в экономическом отношении. В среднем с зерновой пищей поступает примерно 87 микрограммов в сутки.По данным исследования, в злаках и крупах больше всего фенокислот и алкилрезорцинов, особенно богаты ими цельнозерновая пшеница и рожь. Овес и кукуруза — источники лигнанов.Хронические процессы и мозгОдно из недавних открытий — противовоспалительное действие полифенолов. Мы привыкли думать о воспалениях как о последствиях травм, нарывов. Но в организме постоянно возникает множество невидимых очагов, которые порой не проходят годами. С возрастом число хронических воспалений растет. А это, как считают ученые, способствует старению и развитию возрастных заболеваний, в том числе нейродегенеративных.Сейчас известно, что эти патогенные процессы можно подстегнуть нездоровой диетой. Отчасти роль здесь играет кишечная микрофлора, которая расщепляет поступающие продукты. Ее состав не в последнюю очередь зависит от того, что мы едим. Одна пища способствует росту бактерий, вызывающих воспаления, а другая, напротив, подавляет их.Во многих исследованиях показано, что диетические полифенолы могут бороться с хроническими воспалением. Один из возможных механизмов — подавление таких соединений, как оксид азота или фактор некроза опухоли альфа, интерлейкин-1В, воспалительные цитокины. Особенно полезны в этом плане ягоды, прежде всего клюква.Как пишут ученые из Испании, Франции и США, пищевые полифенолы улучшают когнитивные способности и сон. Это наводит на мысль о том, что их вторичные метаболиты, образующиеся в кишечнике, могут проникать через гематоэнцефалический барьер. Как это происходит, пока неясно. Кроме того, есть работы, где показана положительная роль пищевых полифенолов в лечении диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.Диетологи из Гарвардской медицинской школы предупреждают, что сладкие газировки, сдоба, белый хлеб, красное и переработанное мясо в виде колбас и сосисок может запускать процесс размножения "плохих" микроорганизмов в кишечнике, способствующих воспалениям. Специалисты советуют налегать на растительную пищу, богатую полифенолами: лук, гранат, куркуму, вишню и сливы, темную зелень, такую как шпинат, капусту, орехи и злаки. Из напитков полезны кофе, какао и чай, особенно зеленый.В недавней работе ученые из Университета Копенгагена показали, что полифенолы в сочетании с белками усиливают противовоспалительный эффект. Происходит это благодаря способности связываться с аминокислотами. Отсюда интересный вывод: сочетание продуктов, богатых полифенолами и белками, принесет больше пользы. Например, блюда из мяса с овощами, кофе с молоком или смузи с йогуртом.А израильские исследователи предложили улучшить средиземноморскую диету, добавив продукты, особенно богатые полифенолами. Помимо орехов, это зеленый чай и коктейли из ряски вида вольфия шаровидная. В масштабном клиническом исследовании, длившемся 18 месяцев, такой рацион помог людям в возрасте улучшить состояние сосудов.Все это, впрочем, не означает, что нужно потреблять чистые полифенолы в огромных количествах, так как многие из них обладают сильно вяжущими свойствами и не всасываются напрямую из кишечника. Лучше подождать, пока появятся функциональные продукты, обогащенные полифенолами в легко усвояемой форме.

https://ria.ru/20180119/1512882930.html

https://ria.ru/20230605/pitanie-1875314218.html

https://ria.ru/20210421/vitamin_d-1729156831.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, медицина, химия, растения, диеты, старение, сердце