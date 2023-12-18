https://ria.ru/20231218/podarki-1916432965.html

Эксперты рассказали, надо ли дарить подарки, если пригласили в компанию

Эксперты рассказали, надо ли дарить подарки, если пригласили в компанию - РИА Новости, 18.12.2023

Эксперты рассказали, надо ли дарить подарки, если пригласили в компанию

Приглашение в большую компанию на празднование не подразумевает обязанности дарить подарки всем участникам этой группы, но в традициях российской культуры не... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:19

2023-12-18T11:19

2023-12-18T11:31

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Приглашение в большую компанию на празднование не подразумевает обязанности дарить подарки всем участникам этой группы, но в традициях российской культуры не принято приходить в гости ни с чем, поэтому стоит подготовить небольшие подарки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "В принципе и вообще всегда подарок - это добровольное желание человека поделиться чем-то. Такого правила, что это обязательно, нет. Но если есть желание, всегда можно одарить подарками - маленькими, незначительными памятными какими-то сувенирами, если человек идёт в гости в большую компанию", - сказала бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева. Специалист по этикету Элеонора Басманова также отметила отсутствие такого обязательного правила. Однако она подчеркнула, что в российской культуре появление на празднике без подарков расценивается как отклонение от традиций, потому что принято дарить подарки, в то время как для европейцев это обычная ситуация. "У нас любят дарить подарки, и всегда, появляясь в доме, что-то приносят. Даже если просто зашли попить чаю, допустим, мы все равно стараемся что-то принести к чаю, детям какие-то игрушки или сладости. Поэтому желательно (не приходить с пустыми руками - ред.), чтобы не выглядеть белой вороной и все-таки произвести хорошее впечатление человека, который понимает, что такое хорошие манеры, и что такое с уважением относиться к приглашениям. То есть если мне оказали уважение и меня пригласили на это торжество, то и я со своей стороны стараюсь быть очень благодарным", - объяснила Басманова.

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

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общество, новый год