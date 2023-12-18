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Эксперты рассказали, надо ли дарить подарки, если пригласили в компанию - РИА Новости, 18.12.2023
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11:19 18.12.2023 (обновлено: 11:31 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/podarki-1916432965.html
Эксперты рассказали, надо ли дарить подарки, если пригласили в компанию
Эксперты рассказали, надо ли дарить подарки, если пригласили в компанию - РИА Новости, 18.12.2023
Эксперты рассказали, надо ли дарить подарки, если пригласили в компанию
Приглашение в большую компанию на празднование не подразумевает обязанности дарить подарки всем участникам этой группы, но в традициях российской культуры не... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:19
2023-12-18T11:31
общество
новый год
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Приглашение в большую компанию на празднование не подразумевает обязанности дарить подарки всем участникам этой группы, но в традициях российской культуры не принято приходить в гости ни с чем, поэтому стоит подготовить небольшие подарки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "В принципе и вообще всегда подарок - это добровольное желание человека поделиться чем-то. Такого правила, что это обязательно, нет. Но если есть желание, всегда можно одарить подарками - маленькими, незначительными памятными какими-то сувенирами, если человек идёт в гости в большую компанию", - сказала бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева. Специалист по этикету Элеонора Басманова также отметила отсутствие такого обязательного правила. Однако она подчеркнула, что в российской культуре появление на празднике без подарков расценивается как отклонение от традиций, потому что принято дарить подарки, в то время как для европейцев это обычная ситуация. "У нас любят дарить подарки, и всегда, появляясь в доме, что-то приносят. Даже если просто зашли попить чаю, допустим, мы все равно стараемся что-то принести к чаю, детям какие-то игрушки или сладости. Поэтому желательно (не приходить с пустыми руками - ред.), чтобы не выглядеть белой вороной и все-таки произвести хорошее впечатление человека, который понимает, что такое хорошие манеры, и что такое с уважением относиться к приглашениям. То есть если мне оказали уважение и меня пригласили на это торжество, то и я со своей стороны стараюсь быть очень благодарным", - объяснила Басманова.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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общество, новый год
Общество, Новый год
Эксперты рассказали, надо ли дарить подарки, если пригласили в компанию

Эксперты: стоит делать памятные подарки, если пригласили в большую компанию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокупатель в торговом зале Елисеевского магазина на Тверской улице в Москве
Покупатель в торговом зале Елисеевского магазина на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Покупатель в торговом зале Елисеевского магазина на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Приглашение в большую компанию на празднование не подразумевает обязанности дарить подарки всем участникам этой группы, но в традициях российской культуры не принято приходить в гости ни с чем, поэтому стоит подготовить небольшие подарки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
«
"В принципе и вообще всегда подарок - это добровольное желание человека поделиться чем-то. Такого правила, что это обязательно, нет. Но если есть желание, всегда можно одарить подарками - маленькими, незначительными памятными какими-то сувенирами, если человек идёт в гости в большую компанию", - сказала бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.
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Специалист по этикету Элеонора Басманова также отметила отсутствие такого обязательного правила. Однако она подчеркнула, что в российской культуре появление на празднике без подарков расценивается как отклонение от традиций, потому что принято дарить подарки, в то время как для европейцев это обычная ситуация.
"У нас любят дарить подарки, и всегда, появляясь в доме, что-то приносят. Даже если просто зашли попить чаю, допустим, мы все равно стараемся что-то принести к чаю, детям какие-то игрушки или сладости. Поэтому желательно (не приходить с пустыми руками - ред.), чтобы не выглядеть белой вороной и все-таки произвести хорошее впечатление человека, который понимает, что такое хорошие манеры, и что такое с уважением относиться к приглашениям. То есть если мне оказали уважение и меня пригласили на это торжество, то и я со своей стороны стараюсь быть очень благодарным", - объяснила Басманова.
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