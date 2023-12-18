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"Почта России" ответила на вопрос о войне с маркетплейсами
"Почта России" ответила на вопрос о войне с маркетплейсами - РИА Новости, 18.12.2023
"Почта России" ответила на вопрос о войне с маркетплейсами
"Почта России" сотрудничает, общается и регулярно встречается с маркетплейсами - никакой войны между ними и почтовым оператором нет, при этом компания планирует РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:36
2023-12-18T10:36
2023-12-18T10:45
экономика
михаил волков
максут шадаев
почта россии
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
ozon
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Почта России" сотрудничает, общается и регулярно встречается с маркетплейсами - никакой войны между ними и почтовым оператором нет, при этом компания планирует и дальше развиваться на рынке электронной коммерции, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Михаил Волков. Он отметил, что в этом году компания вышла на новый для себя рынок электронной коммерции. "Взаимодействуем и со всеми крупнейшими маркетплейсами, и с небольшими игроками. Мы создали фундамент, который, надеюсь, позволит уже в следующем году наращивать объемы бизнеса в этом направлении", - пояснил Волков. По его словам, плюсом является то, что "Почта России" - государственная компания, поскольку она равноудалена от других и "работает в интересах всего бизнеса", и в планах - изменить долю электронной коммерции в выручке. Так, сейчас на нее приходится около 25-30%, а 70% - это перевозка бумаги: письма, газеты, журналы и так далее. "Эту пропорцию мы точно хотим менять", - добавил гендиректор. Волков также заверил, что войны с маркетплейсами у почтового оператора нет. "Это не так. Понятно, что такой информационный фон был спровоцирован разными обсуждениями, в том числе инфраструктурного платежа. С маркетплейсами мы сотрудничаем, регулярно встречаемся, общаемся. И факты говорят сами за себя: практически все наши отделения являются мультиформатными пунктами выдачи заказов и для Ozon, и для "Мегамаркета", и для "Яндекса". Будем и дальше развивать это взаимодействие", - объяснил он. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж, взимаемый с маркетплейсов в пользу "Почты России", расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. Это непопулярная мера, и онлайн-магазины предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября Шадаев. В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год. В свою очередь, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота - российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры. Позже, в конце ноября, президент АКИТ Артем Соколов заявил, что отечественные компании из сферы интернет-торговли уже начали закупку услуг почтового оператора для использования их в своей деятельности, общая сумма планируемых закупок увеличилась с 33,5 миллиарда рублей до 37,9 миллиарда рублей. Читайте полный текст интервью Михаила Волкова >>
https://ria.ru/20231218/volkov-1916028458.html
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экономика, михаил волков, максут шадаев, почта россии, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), ozon, яндекс
Экономика, Михаил Волков, Максут Шадаев, Почта России, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ozon, Яндекс
"Почта России" ответила на вопрос о войне с маркетплейсами
Глава "Почты России" Волков заявил, что у компании нет войны с маркетплейсами
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Почта России" сотрудничает, общается и регулярно встречается с маркетплейсами - никакой войны между ними и почтовым оператором нет, при этом компания планирует и дальше развиваться на рынке электронной коммерции, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Михаил Волков.
Он отметил, что в этом году компания вышла на новый для себя рынок электронной коммерции. "Взаимодействуем и со всеми крупнейшими маркетплейсами, и с небольшими игроками. Мы создали фундамент, который, надеюсь, позволит уже в следующем году наращивать объемы бизнеса в этом направлении", - пояснил Волков.
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По его словам, плюсом является то, что "Почта России" - государственная компания, поскольку она равноудалена от других и "работает в интересах всего бизнеса", и в планах - изменить долю электронной коммерции в выручке. Так, сейчас на нее приходится около 25-30%, а 70% - это перевозка бумаги: письма, газеты, журналы и так далее. "Эту пропорцию мы точно хотим менять", - добавил гендиректор.
Волков также заверил, что войны с маркетплейсами у почтового оператора нет. "Это не так. Понятно, что такой информационный фон был спровоцирован разными обсуждениями, в том числе инфраструктурного платежа. С маркетплейсами мы сотрудничаем, регулярно встречаемся, общаемся. И факты говорят сами за себя: практически все наши отделения являются мультиформатными пунктами выдачи заказов и для Ozon, и для "Мегамаркета", и для "Яндекса". Будем и дальше развивать это взаимодействие", - объяснил он.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж, взимаемый с маркетплейсов в пользу "Почты России", расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. Это непопулярная мера, и онлайн-магазины предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября Шадаев.
В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год.
В свою очередь, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота - российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры. Позже, в конце ноября, президент АКИТ Артем Соколов заявил, что отечественные компании из сферы интернет-торговли уже начали закупку услуг почтового оператора для использования их в своей деятельности, общая сумма планируемых закупок увеличилась с 33,5 миллиарда рублей до 37,9 миллиарда рублей.
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