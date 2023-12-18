https://ria.ru/20231218/pochta-1916412495.html
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе - РИА Новости, 18.12.2023
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе
"Почта России" развивает свою транспортную платформу с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), она позволяет предсказывать, как будут... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:29
2023-12-18T10:29
2023-12-18T10:29
технологии
михаил волков
почта россии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Почта России" развивает свою транспортную платформу с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), она позволяет предсказывать, как будут складываться транспортные потоки через разные временные периоды, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Михаил Волков. "Уже развиваем и собственную транспортную платформу. Проект поддержал фонд "Сколково". В работе платформы искусственный интеллект играет не последнюю роль. С его помощью уже предсказываем, как будут складываться транспортные потоки через неделю, две, месяц. Все это человеческий мозг осилить не может. Я даже не представляю, какими гениями были наши предшественники в советское время, что выстроили эту систему без компьютеров", - сказал Волков. Он отметил, что искусственному интеллекту можно поручить построение оптимальных логистических маршрутов, чтобы доставлять отправления качественно и в срок вне зависимости от того, каким транспортом идут посылки - на поезде, автомобиле, самолете или пароходе. "И на каком-то - даже не самом сложном - направлении есть множество вариаций того, как выстроить маршрут, распределить нагрузку между отделениями и логистическими центрами. И это мы готовы доверить предписывающей аналитике, то есть системам, использующим искусственный интеллект", - добавил гендиректор.
https://ria.ru/20231216/genetika-1916199828.html
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технологии, михаил волков, почта россии, сколково
Технологии, Михаил Волков, Почта России, Сколково
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе
Гендиректор: "Почта России" развивает транспортную платформу с использованием ИИ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Почта России" развивает свою транспортную платформу с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), она позволяет предсказывать, как будут складываться транспортные потоки через разные временные периоды, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Михаил Волков.
«
"Уже развиваем и собственную транспортную платформу. Проект поддержал фонд "Сколково". В работе платформы искусственный интеллект играет не последнюю роль. С его помощью уже предсказываем, как будут складываться транспортные потоки через неделю, две, месяц. Все это человеческий мозг осилить не может. Я даже не представляю, какими гениями были наши предшественники в советское время, что выстроили эту систему без компьютеров", - сказал Волков.
Он отметил, что искусственному интеллекту можно поручить построение оптимальных логистических маршрутов, чтобы доставлять отправления качественно и в срок вне зависимости от того, каким транспортом идут посылки - на поезде, автомобиле, самолете или пароходе.
"И на каком-то - даже не самом сложном - направлении есть множество вариаций того, как выстроить маршрут, распределить нагрузку между отделениями и логистическими центрами. И это мы готовы доверить предписывающей аналитике, то есть системам, использующим искусственный интеллект", - добавил гендиректор.
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