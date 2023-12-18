Рейтинг@Mail.ru
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/pochta-1916412495.html
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе - РИА Новости, 18.12.2023
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе
"Почта России" развивает свою транспортную платформу с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), она позволяет предсказывать, как будут... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:29
2023-12-18T10:29
технологии
михаил волков
почта россии
сколково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840216471_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e1b0560d2e05fb7030db33793cd48493.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Почта России" развивает свою транспортную платформу с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), она позволяет предсказывать, как будут складываться транспортные потоки через разные временные периоды, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Михаил Волков. "Уже развиваем и собственную транспортную платформу. Проект поддержал фонд "Сколково". В работе платформы искусственный интеллект играет не последнюю роль. С его помощью уже предсказываем, как будут складываться транспортные потоки через неделю, две, месяц. Все это человеческий мозг осилить не может. Я даже не представляю, какими гениями были наши предшественники в советское время, что выстроили эту систему без компьютеров", - сказал Волков. Он отметил, что искусственному интеллекту можно поручить построение оптимальных логистических маршрутов, чтобы доставлять отправления качественно и в срок вне зависимости от того, каким транспортом идут посылки - на поезде, автомобиле, самолете или пароходе. "И на каком-то - даже не самом сложном - направлении есть множество вариаций того, как выстроить маршрут, распределить нагрузку между отделениями и логистическими центрами. И это мы готовы доверить предписывающей аналитике, то есть системам, использующим искусственный интеллект", - добавил гендиректор.
https://ria.ru/20231216/genetika-1916199828.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840216471_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_a6776cfe5b0081f21529a37acb27e842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, михаил волков, почта россии, сколково
Технологии, Михаил Волков, Почта России, Сколково
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе

Гендиректор: "Почта России" развивает транспортную платформу с использованием ИИ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛиния сортировки посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России" возле аэропорта "Толмачево"
Линия сортировки посылок и пакетов в логистическом почтовом центре Почты России возле аэропорта Толмачево - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Линия сортировки посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России" возле аэропорта "Толмачево". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Почта России" развивает свою транспортную платформу с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), она позволяет предсказывать, как будут складываться транспортные потоки через разные временные периоды, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Михаил Волков.
«
"Уже развиваем и собственную транспортную платформу. Проект поддержал фонд "Сколково". В работе платформы искусственный интеллект играет не последнюю роль. С его помощью уже предсказываем, как будут складываться транспортные потоки через неделю, две, месяц. Все это человеческий мозг осилить не может. Я даже не представляю, какими гениями были наши предшественники в советское время, что выстроили эту систему без компьютеров", - сказал Волков.
Он отметил, что искусственному интеллекту можно поручить построение оптимальных логистических маршрутов, чтобы доставлять отправления качественно и в срок вне зависимости от того, каким транспортом идут посылки - на поезде, автомобиле, самолете или пароходе.
"И на каком-то - даже не самом сложном - направлении есть множество вариаций того, как выстроить маршрут, распределить нагрузку между отделениями и логистическими центрами. И это мы готовы доверить предписывающей аналитике, то есть системам, использующим искусственный интеллект", - добавил гендиректор.
Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но финальные решения принимать врачам
16 декабря, 15:33
 
ТехнологииМихаил ВолковПочта РоссииСколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала